獲習近平力挺 林鄭出席進博會成「微笑月娥」

2019-11-05 16:05 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／上海5日電



一度傳出恐遭北京撤換的香港特首林鄭月娥，5日下午現身第二屆中國國際進口博覽會虹橋國際經濟論壇時，在被台媒追問，「習主席會見時說了什麼」、「陳同佳赴台投案最新進展」等問題時雖不發一語，但微笑應對，顯露出前一晚獲大陸國家主席習近平接會後的好心情。

香港「反送中」延燒5個多月，林鄭多次被問責下台，儘管林鄭強調自己仍有熱誠和承擔服務香港，不過外媒近日報導，大陸中央將於明年三月撤換香港特區行政長官。

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林鄭四日至六日到上海出席進博會，官位還能不能保，與習近平互動成了關注焦點。

習近平4日會見了出席第二屆中國國際進口博覽會的香港特別行政區行政長官林鄭月娥。

據新華社報導，習近平會見林鄭時，強調「中央對你高度信任」。認為香港風波持續了5個月，林鄭恪盡職守，努力穩控局面，對林鄭是充分肯定。

不過，習近平也指示，止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最重要的任務。依法制止和懲治暴力活，更要堅定不移。

林鄭今日下午出席進博會虹橋國際經濟論壇，參加「人工智能與創新發展」分論壇，雖然刻意不列名出席嘉賓名單，但台媒早已守候多時，利用林鄭步入會場前向林鄭當面求證「習主席會見時說了什麼」、「陳同佳赴台投案最新進展」。