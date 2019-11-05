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台嫌香港犯案返台 刑事局：未獲港方通報

2019-11-05 16:10中央社 台北5日電

港媒報導，一名台籍嫌犯日前在香港搶劫後返台，但因台港無司法互助機制，恐陷困境；刑事局今天說，未接獲港方訊息，但台灣的法律對境外涉嫌觸犯本刑3年以上行為仍有追訴權。

香港南華早報報導，一名台籍嫌犯10月6日持空氣槍，搶劫一間位於尖沙咀麼地道的鐘錶行，並得手兩只價值港幣99萬元（約新台幣384萬元）的手錶。

報導引述香港警方指出，嫌犯於當天上午抵達香港，犯案後隨即在當晚飛回台灣。

報導稱，香港政府正努力與台灣確認嫌犯身分，但由於台港兩地目前沒有司法互助機制，陷入困境。

對此，刑事局今天表示，並未接獲香港警方通報或任何希望協助等相關訊息，此案無法與陳同佳案相提並論。

刑事局說，台灣的法律對境外涉嫌觸犯本刑3年以上的行為，仍有追訴權，若台嫌在境外持槍搶奪，檢警將依法追訴偵辦，但目前尚未接到港警通報或請求協查，故無法證實或得知台嫌身分以展開偵辦。

搶劫香港

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