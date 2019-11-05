習近平稱 中國將繼續擴大市場開放 進一步降低關稅

2019-11-05 11:10 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／上海即時



大陸國家主席習近平5日在上海出席第二屆中國國際進口博覽會開幕式，提出了「共建世界經濟三點倡議、五個繼續開放的重大舉措」，更強調各國不應把一己之利凌駕人類利益之上。他並譴責單邊、保護主義，強調各國應堅持「把手而不是鬆手；拆牆而不是築牆」，共同推動開放型世界經濟，構建人類命運共同體。

第二屆中國國際進口博覽會5日至10日在在上海國家會展中心舉行，這是中國今年最後一場主場外交，有150多個國家和地區的3,000多家企業參展。

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開幕式上，習近平發表主旨演講，提出了共建世界經濟三點倡議。

習近平指出，第一要共建開放合作的世界經濟。面對矛盾和摩擦，協商合作才是正道。只要平等相待、互諒互讓，就沒有破解不了的難題。堅持以開放求發展，深化交流合作，堅持把手而不是鬆手；堅持拆牆而不是築牆，堅決反對保護主義、單邊主義，不斷削減貿易壁壘，推動全球價值鏈、供應鏈更加完善，共同培育市場需求。

第二，共建開放創新的世界經濟。呼籲各國應該加強創新合作，推動科技同經濟深度融合，加強創新成果共用，努力打破制約知識、技術、人才等創新要素流動的壁壘，支持企業自主開展技術交流合作，讓創新源泉充分湧流。同時強調，應共同加強智慧財產權保護，而不是搞知識封鎖，製造甚至擴大科技鴻溝。

第三，共建開放共用的世界經濟習近平指出，堅持多邊貿易體制的核心價值和基本原則，促進貿易和投資自由化便利化，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

習近平強調，站在新的歷史起點，中國開放的大門只會越開越大。中國將堅持對外開放的基本國策，堅持以開放促改革、促發展、促創新，持續推進更高水準的對外開放。

在「五個繼續開放」的重大舉措，習近平表示，第一，繼續擴大市場開放。中國將更加重視進口的作用，進一步降低關稅和制度性成本，培育一批進口貿易促進創新示範區，擴大對各國高品質產品和服務的進口。中國將推動進口和出口、貨物貿易和服務貿易、雙邊貿易和雙向投資、貿易和產業協調發展，促進國際國內要素有序自由流動、資源高效配置、市場深度融合。

第二，繼續完善開放格局。將繼續鼓勵自由貿易試驗區大膽試、大膽闖，加快推進海南自由貿易港建設，將海南省全省建成自由貿易港。繼續推動京津冀協同發展、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展、粵港澳大灣區建設，並將制定黃河流域生態保護和高品質發展新的國家戰略，增強開放聯動效應。並在長江和黃河兩河流域進一步科學佈局。

第三，繼續優化營商環境。習近平表示，中國將不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境，放寬外資市場准入，繼續縮減負面清單，完善投資促進和保護、資訊報告等制度。中國將營造尊重知識價值的環境，完善智慧財產權保護法律體系，大力強化相關執法，增強智慧財產權民事和刑事司法保護力度。

第四，繼續深化多雙邊合作。習近平強調，中國是國際合作的宣導者和多邊主義的支持者，支持對世界貿易組織進行必要改革，增強多邊貿易體制的權威性和有效性。

他還表示，今天下午中國將主辦世貿組織小型部長會議。將與各方共同採取行動，為完善全球經濟治理貢獻正能量。

第五，繼續推進共建一帶一路。目前，中國已經同137個國家和30個國際組織簽署197份共建一帶一路合作檔。中國將秉持共商共建共用原則，堅持開放、綠色、廉潔理念，努力實現高標準、惠民生、可持續目標，推動共建一帶一路高品質發展。