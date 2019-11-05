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15國結束RCEP談判 李克強籲各方確保明年正式簽署協定

2019-11-05 09:46聯合報 記者林則宏／即時報導

印度退出下，「全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）其餘15國4日宣布整體上結束談判。根據中國政府網5日上午發布的消息，大陸國務院總理李克強呼籲各國，要一鼓作氣，在年底前完成少數遺留問題的磋商，確保協定在明年RCEP領導人會議上正式簽署。

中國政府網稱，李克強當地時間4日晚在泰國曼谷出席第三次RCEP領導人會議時表示，「RCEP談判歷時7年，今天我們正式對外宣布15個成員國整體上結束談判，也做出了各方協商解決有關後續問題的安排。」

他指出，這標誌著世界上人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的東亞自貿區建設取得重大突破。

李克強說，「談判最終充分照顧了各方利益關切，體現了參與方發展訴求最大公約數。這有利於地區國家在面臨經濟下行壓力背景下，加快區域經濟一體化進程，也有利於在保護主義抬頭的背景下，提振各國攜手抵禦風險挑戰的預期。」

李克強呼籲，「各方要一鼓作氣，在年底前完成少數遺留問題的磋商，儘快準備好可供簽署的完整法律文本，加快國內程序，確保協定在明年RCEP領導人會議上正式簽署，讓談判成果儘早惠及各國人民。」

他強調，中方願本著互諒互讓的精神，與各方一道，繼續協商解決與印度談判中面臨的問題，歡迎印度儘早加入到協定中來。

新華社指出，RCEP 15個成員國結束全部文本談判及實質上所有市場准入談判，將於明年正式簽署協定。這是區域經濟一體化取得的重大突破性進展。

中國國際問題研究院世界經濟研究所所長姜躍春表示，RCEP一旦達成，將有利於應對單邊主義，特別是美國的貿易保護主義的負面影響，能促進整個國際貿易的良性循環，給世界經濟提供新的強大推動力。

薑躍春說，RCEP有助於擴大中國同本地區其他國家的經貿和投資往來，為中國出口和投資打開更大空間。對中國消費者而言，有更多優質外國產品以較低關稅進入中國市場，也能更好滿足大陸民眾日益增長的對美好生活的追求。

北京大學國家發展研究院副院長余淼傑認為，RCEP將在商品貿易、服務貿易、投資等幾大領域促進成員國的經濟合作。一旦協定簽署，將有助於RCEP成員國更好融入全球經濟一體化中。

大陸國務院總理李克強呼籲各國，確保在明年RCEP領導人會議上正式簽署協定。圖為當...
大陸國務院總理李克強呼籲各國，確保在明年RCEP領導人會議上正式簽署協定。圖為當地時間4日下午在泰國曼谷舉行的第14屆東亞峰會。（新華社）
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