上合8國首腦齊聚 達60多項共識
大陸國務院總理李克強2日在塔什干出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第十八次會議。
與會成員國領導人在會上簽署並發表聯合公報，就60多個事項達成共識。
中新社報導，多位專家指出，此番上合總理會聯合公報傳遞出「上合聲音」，不僅為未來各成員國間的合作勾畫出新藍圖，還就多邊貿易體制和新型國際關係等議題發出共同聲音，為全球化和世界經濟注入正能量。
從成立之初的主要關注反恐安全問題，到如今經貿、人文等領域合作的分量越來越重，上合組織各領域合作「三足鼎立」的態勢愈發清晰。
中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤表示，近年來，上合組織的合作領域不斷拓展，經濟、人文合作的分量越來越重，安全、經貿、人文三大支柱更加平衡，有利於增強上合組織的凝聚力和影響力。
他說，此次公報當中關於經貿、人文合作的篇幅之大，分量之重為歷年少見。而且，各國領導人在會上談及的合作事項非常具體，可操作性很高，反映出其在經貿等領域加大務實合作的強烈願望。
例如在公報中，各代表團團長強調，改善民生、提高民眾生活水平是上合組織首要任務之一。
應繼續落實2030年可持續發展議程，在貿易、產能、能源、交通、投資、金融、農業、海關、通信等共同感興趣的領域加強合作，發展人工智能技術，以及進一步發展上合組織大學等。
國務院發展研究中心對外經濟研究部副部長羅雨澤指出，此次公報中涉及各領域合作，既包含設施、產能、能源等傳統領域，也有新興產業領域如：數字經濟、電子商務、人工智能等，議題非常廣泛。尤其是本次會議聯合公報特別強調了技術領域的合作，倡導推廣創新和現代技術，保障就業，有利於發揮技術在促進經濟發展和人類進步中的作用。
2017年印度和巴基斯坦加入上合組織，上合已成為擁有全球近半數人口，覆蓋60%歐亞大陸的綜合性區域合作組織。中國商務部透露，2018年，上合組織成員國國內生產總值18萬億美元，較2001年成立時，增長約10倍，約佔全球經濟總量的20%，上合對世界經濟的影響力不斷增強。
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