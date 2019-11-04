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為香港懸賞千萬找出路金主現身

2019-11-04 20:47聯合報 香港特派員李春／香港即時報導

香港今天有一個特別的記者會，是「千萬求一路」的金主，主動召開記者會現身。

香港反送中運動持續，社會分成高度對立的黃藍兩派，其間少有的以中間立場現身，還要自己出巨資來為香港找尋出路的，自然引起人們關注。

早前有人在香港多個報章上登頭版廣告，以「千萬求一路」為題，說懸紅一千萬港元，要找到解決香港問題的方案。

過了一段時間，「千萬求一路」沒有進一步消息，大家以為有隱形富豪說說就算，誰料今天一早就有人以「尋路有限公司」的名義舉行記者會，說求路的金主要現身。

現身記者會上，主持人介紹這位金主，是香港慈善團體東華三院總理、中道集團莊紫祥。其網頁上履歷，說他是中國支付集團董事長、中國支付科技公司監事長、中道集團董事長、宏富金融集團董事長。

莊紫祥稱，自六月以來，眼見香港社會因修訂《逃犯條例》爭議而弄得不開心，自己的家人也不知何故而爭吵，所以希望為香港做一些事，拿了一千萬港元為香港尋出路，讓香港人、特別是年輕人，可以擁有美好和實際的盼望。

莊紫祥說，他希望「用愛解決件事」。記者會上介紹，「千萬求一路」其實是一場比賽，設有多個回合，分別為初賽、復賽、準決賽和總決賽，而參選人和評選人都可獲得酬金。參選人在各個回合勝出，一共可以得3,088,888港元酬金，當中設有$88,888港元的最佳演出獎；評審人可獲得七百萬港元酬金。

莊紫祥表示，比賽只限香港人參加，參加者需提供真實姓名和香港手機號碼，方案是與民生相關，比賽截止日期是11月14日。他又強調，資金是他自行出資，笑言「很乾淨，交晒稅」。

他稱指外界對比賽反應熱烈，目前已有收到七百份參賽者的出路提案，但他稱不會把方案提交給政府，笑言「可能會叫佢哋辭左份工跟我搵食」，聘請勝出者再集合眾人的力量，構思下一個更好的方案。

莊紫祥要的出路是民生而不是政治，他稱不期望單純用民生政策可解決一切政治紛爭，但認為香港人始終是現實的，青年人買不起樓，是很實際的安居和溫飽問題，首先解決民生問題，可為尋求出路走出一大步。

資料顯示，莊紫祥是福建人，現為哈爾濱市政協委員，也曾出任不同建制組織，包括香港友好協進會發展基金會執委會副主席、大灣區金融科技促進總會會長等，今年六月他曾在中資報章撰文支持《逃犯條例》修訂。

網頁上的履歷表說，莊紫祥1992年獲英國東安格利亞大學榮譽學士，1996年及1998年分別取得英國皇家特許會計師、香港會計師會註冊會計師。之後，在英國Jacksons Chartered Accountants 、普華永道、畢馬威等事務所從事會計相關工作。2003年至2005年在卓施金網（現名環球大通集團）出任行政總裁。

莊紫祥開記者會說明始末。（巴士的報）
莊紫祥開記者會說明始末。（巴士的報）
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香港英國履歷表

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