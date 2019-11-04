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公帑這樣花？黃國昌爆料 中科宴2廠商、9員工一起報帳

大陸今拋出對台26條 他指是影響2020總統大選關鍵因素

2019-11-04 16:25聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

中國大陸國台辦、國家發展改革委今天公布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（26條措施），促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，資深媒體人陳朝平指出，這則新聞或將成為影響2020總統大選的關鍵因素。

據大陸國台辦官網公布，「26條措施」深入貫徹落實中共總書記習近平，在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上的重要講話，和黨的十九屆四中全會精神，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供更多同等待遇。

其中包括台資企業可按市場化原則，參與大陸5G技術研發、標準制定、產品測試和網路建設，以及台灣民眾可在大陸駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件。相關措施自公布之日起施行。

資深媒體人陳朝平指出，這是今天的重磅新聞，這則新聞或將成為影響2020總統大選的關鍵因素，陸委會的反應，大概不脫之前的反應，一陣亂罵了事。蔡英文的回應，應該也就是繼續高喊捍衛主權吧。

當大陸對台越來越開放，台灣對大陸越來越封閉，誰是最後的贏家？姑且不論2020台灣選民如何投票，他更關心的是人們如呵用腳投票。

大陸國台辦今天公布「對台26條」，強調促進兩岸交流合作，其中包含台資可參與5G等...
大陸國台辦今天公布「對台26條」，強調促進兩岸交流合作，其中包含台資可參與5G等建設。圖為國台辦發言人馬曉光。 圖／中新社
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國台辦投票總統大選

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