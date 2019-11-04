陸再推「對台26條」 台企聯會長：可操作性強 一看就懂
2019-11-04 14:55
聯合報 特派記者林宸誼
╱南京即時報導
繼去年推出惠台31條後，大陸國台辦與國家發改委，4日聯名推出「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（簡稱「26條措施」），比較兩個版本，大陸全國台企聯會長李政宏認為，之前惠台31條較多屬於政策性的宣示，或者是方向指導，但是新的26條裡一條條可操作性都是非常強，而且針對性很高，一看就懂。
李政宏進一步解讀，包括在這一次台資企業的部分，不但有提到重型裝備，還包括環保的設備，航空的航空公司，貨運物流機場建設等，甚至在個人的部分，中國大陸各地的使領館可以為台胞提供援助，甚至辦證件，以及還有居住證的台胞，購房的條件是跟大陸區域是一樣的，逐步在實施所謂的同等待遇。
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他指出，當然台企聯也樂見的有更多的惠台的措施，能夠為廣大的台胞跟台商帶來更多的福利。
被問到大陸選在台灣明年總統大選前，推出這樣的措施，是否有政治考量，李政宏認為，國台辦一直都是一步一腳印，然後一直不斷的在各處的調研，收集台商跟台胞的需求，從惠台31條，到今年以來一直都是按部就班，也沒有特別針對某一個事件，或者是台灣方面某一個重要的活動，所以還是平常心來看待。
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