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中國「高分7號」衛星升空 可繪製3D高清地圖

2019-11-04 14:27世界日報 北京4日電

高分七號升空可繪製3D高清地圖 (取材自新京報／中國航天科技供圖)
高分七號升空可繪製3D高清地圖 (取材自新京報／中國航天科技供圖)
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高分衛星家族又添新成員。高分七號衛星昨日成功升空。它是中國首顆民用亞米級光學傳輸型立體測繪衛星，可以繪製誤差在1米以內的立體地圖，將用於國土測繪、城鄉建設、統計調查等領域。

新京報報導，昨日11時22分，中國在太原衛星發射中心用長征四號乙火箭成功發射高分七號衛星。火箭還搭載發射了精緻高分試驗衛星、蘇丹科學實驗衛星一號、天儀15號衛星三顆衛星。

這次發射中，長四乙火箭還執行一項特殊試驗，該試驗有望為中國研製可重複使用火箭積累技術經驗。

高分七號是高分系列衛星中測圖精度要求最高的科研型衛星，將實現中國民用1:10000比例尺衛星立體測圖。形象地說，能夠在太空拍出高清3D影像。

據報導，航天五院高分七號總設計師曹海翊表示，作為中國自主研發的亞米級民用光學立體測繪衛星，高分七號將在高分辨率立體測繪圖像數據獲取、高分辨率立體測圖、城鄉建設高精度衛星遙感和遙感統計調查等領域取得突破。

為此，高分七號搭載雙線陣立體相機、激光測高儀等先進設備。

高分七號衛星主要用戶為自然資源部、住房和城鄉建設部、國家統計局。其數據可滿足測繪、住建、統計等用戶在基礎測繪、全球地理信息保障、城鄉建設監測評價、農業調查統計等方面對高精度立體測繪數據的迫切需求，提升中國測繪衛星工程水平，提高中國高分辨率立體測繪圖像數據自給率。

報導說，未來，高分七號不僅能夠為規畫、環保等部門提供寶貴信息，也將是「高德地圖」等民用導航領域核心競爭力所在。

據了解，高分專項實施九年多來，已成功發射高分一號高分寬幅、高分二號亞米全色、高分三號1米雷達、高分四號同步凝視、高分五號高光譜觀測、高分六號陸地應急監測多顆衛星。

火箭北京

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