中共「對台26條」 陸委會：介入台灣選舉

2019-11-04 13:56 聯合晚報 記者羅印冲／台北報導



針對中共發布「對台26條」，陸委會中午發出聲明，批評中共意圖分化台灣內部，更證明企圖介入影響台灣選舉。

陸委會發布三點聲明指出，首先，該等措施是在去年「對台31項措施」基礎上延伸擴大、變換花樣、包裝宣傳，相關內容不改「名為惠台、實則利中」本質，更夾帶進行「一國兩制」的政治操作，這是「習五條」後，北京當局對台政軍施壓、威嚇迫我接受其「一國兩制」主張的「兩面手法」，其「拉打兩手」人盡皆知，也難以拉近兩岸距離。

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陸委會說，其次是北京方面在一年多後再度推出所謂「26條措施」，是掩飾去年「31項措施」執行不彰的事實，也反映中國大陸經濟下行壓力及各部門間協調限制，實施成效言過其實，完全禁不起檢驗；更是反映這段期間以來台灣人民拒絕「一國兩制」、不認同中共統戰分化的結果。中共企圖透過融台促統政策措施、拉攏台灣，意圖分化台灣內部，更證明企圖介入影響台灣選舉。

陸委會表示，最後是從去年以來，政府持續追蹤評估「31項措施」，及推動「壯大台灣」相關策略、優化台灣整體環境，並關注後續中共作為對台影響，提醒國人兩岸制度差異，及赴陸應注意可能風險。對於中共今天推出的相關同等待遇，政府相關單位仍將嚴肅看待，並進一步評估及妥慎應處；呼籲中共官方具體落實對台商等台灣民眾的投資與生活具體保障。

中共發布對台26條重要項目

經濟

●台企可同等參與重大技術裝備研發創新，可同等參與產業創新中心等

●台企可按市場化原則，參與大陸5G技術研發、標準制定、產品測試和網路建設

●符合條件的台灣金融機構和企業發起或參與設立小額貸款公司、融資租賃公司和融資擔保公司等

●台企可向地方各級政府性融資擔保基金申請擔保融資等服務

●台企同等依法享受貿易救濟和貿易保障措施

●對從台灣輸入大陸的商品採取快速驗放模式

民間

●台灣民眾可在大陸外館尋求領事保護與協助，申請旅行證件

●持台灣居民居住證在購房方面與大陸居民享受同等待遇

●擴大招收台灣學生的院校範圍

●在大陸大學任教、就讀的台灣教師和學生可申請公派留學

●台灣體育團隊、俱樂部可參與大陸職業聯賽