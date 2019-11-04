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中共推「對台26條」 陸委會痛批：企圖介入台灣選舉

2019-11-04 12:13聯合報 記者羅印冲／即時報導

針對中共發布「對台26條」，陸委會中午發出聲明，批評中共意圖分化台灣內部，更證明企圖介入影響台灣選舉。

陸委會發布三點聲明：

一，該等措施是在去年「對台31項措施」基礎上延伸擴大、變換花樣、包裝宣傳，相關內容不改「名為惠台、實則利中」本質，更夾帶進行「一國兩制」的政治操作，這是「習五條」後，北京當局對台政軍施壓、威嚇迫我接受其「一國兩制」主張的「兩面手法」，其「拉打兩手」人盡皆知，也難以拉近兩岸距離。

二，北京方面在一年多後再度推出所謂「26條措施」，只是掩飾去年「31項措施」執行不彰的事實，也反映中國大陸經濟下行壓力及各部門間協調限制，實施成效言過其實，完全禁不起檢驗；更是反映這段期間以來台灣人民拒絕「一國兩制」、不認同中共統戰分化的結果。中共企圖透過融台促統政策措施、拉攏台灣，意圖分化台灣內部，更證明企圖介入影響台灣選舉。

三，去年以來政府已持續追蹤評估「31項措施」，及推動「壯大台灣」相關策略、優化台灣整體環境，並關注後續中共作為對台影響，提醒國人兩岸制度差異，及赴陸應注意可能風險。對於今天中共方面推出的相關同等待遇，政府相關單位仍將嚴肅看待，並進一步評估及妥慎應處；呼籲中共官方具體落實對台商等台灣民眾的投資與生活具體保障。

圖為陸委會主委陳明通。本報系資料照
圖為陸委會主委陳明通。本報系資料照
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