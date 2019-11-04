汪洋：打造共同市場 就是進行民主協商進程

2019-11-04 10:21 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 ╱南京即時報導



「2019兩岸企業家峰會年會」4日在南京登場，這是兩岸企業界最高層級的交流平台。大陸全國政協主席汪洋在開幕式前，與台灣企業界交流指出，之前蕭萬長理事長就做了探索，已經成立了兩岸共同市場基金會，「我就在想這個過程，其實打造共同市場，回顧這個過程，就是民主協商成果，今天我們這個會，就是繼續在進行民主協商進程。」

他指出，今年中共總書記習近平在紀念告台灣同胞書40周年會上說了兩岸之間的事，是一家人的事，一家人的事就可以坐下來商量，倡議反對台獨，堅持九二共識的政治基礎上，各黨派各政黨各團體都可以商量。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

汪洋表示，我們在年底的時候，開了一個深化融合發展，打造共同市場這樣一個峰會，這個就把深化融合發展，打造共同市場變得更加具體，變得更可操作。

兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長指出，當前全球經濟情勢激烈變動，大陸的經濟發展也面臨了轉變，兩岸關係發展也出現一些波折，對很多台商來說可以說面臨十分的困難，峰會對台商在大陸的困難都非常關心，感謝大陸方面相繼出台多項穩定經濟 開放市場的政策還有惠台措施，這些政策措施現在逐步深化落實。