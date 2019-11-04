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汪洋：打造共同市場 就是進行民主協商進程

2019-11-04 10:21聯合報 特派記者林宸誼╱南京即時報導

「2019兩岸企業家峰會年會」4日在南京登場，這是兩岸企業界最高層級的交流平台。大陸全國政協主席汪洋在開幕式前，與台灣企業界交流指出，之前蕭萬長理事長就做了探索，已經成立了兩岸共同市場基金會，「我就在想這個過程，其實打造共同市場，回顧這個過程，就是民主協商成果，今天我們這個會，就是繼續在進行民主協商進程。」

他指出，今年中共總書記習近平在紀念告台灣同胞書40周年會上說了兩岸之間的事，是一家人的事，一家人的事就可以坐下來商量，倡議反對台獨，堅持九二共識的政治基礎上，各黨派各政黨各團體都可以商量。

汪洋表示，我們在年底的時候，開了一個深化融合發展，打造共同市場這樣一個峰會，這個就把深化融合發展，打造共同市場變得更加具體，變得更可操作。

兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長指出，當前全球經濟情勢激烈變動，大陸的經濟發展也面臨了轉變，兩岸關係發展也出現一些波折，對很多台商來說可以說面臨十分的困難，峰會對台商在大陸的困難都非常關心，感謝大陸方面相繼出台多項穩定經濟 開放市場的政策還有惠台措施，這些政策措施現在逐步深化落實。

蕭萬長認為，兩岸企業家峰會，可以為兩岸的企業合作創造更多的機遇，更好的環境，也可以位台商在大陸穩定的持續發展會帶來更多的空間，同時也可以協助台商減輕國際經貿激烈變動的衝擊跟負面影響，峰會今後會加強努力 來協助兩岸產業展開更大格局 更寬領域 也更深層次的融合發展。

大陸全國政協主席汪洋（右）4日在南京會見前來參加「2019年兩岸企業家峰會年會」...
大陸全國政協主席汪洋（右）4日在南京會見前來參加「2019年兩岸企業家峰會年會」的台灣方面理事長蕭萬長一行人。特派記者林宸誼/攝影
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