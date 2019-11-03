港特首林鄭將赴北京
2019-11-03 21:24
聯合報 香港特派員李春
／香港即時報導
香港特首林鄭月娥前往南京訪問和出席上海進口博覽會後，將轉道北京。預估是中共十九屆四中全會後，中國國務院副總理韓正向其傳達中共四中全會相關內容。
香港特首辦今天宣布，林鄭月娥星期二結束在上海的活動後，晚上會轉往北京，翌日上午將與國務院副總理韓正會面，下午則出席粵港澳大灣區建設領導小組第三次全體會議，並於十一月七日回港。
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「粵港澳大灣區建設領導小組」組長是韓正，港澳兩地特首都是成員。小組2018年成立，當年8月15日在北京召開第一次全體會議，今年三月在北京召開第二次會議，今次召開的當屬其成立後的第三次會議。
中共十九屆四中全會上周閉幕，會議公報中首度不提「港人治港、高度自治」，而是強調「必須嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治」，以及「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。
身任全國港澳研究會副會長的劉兆佳說，相信星期三韓正接見林鄭月娥，是要在中共四中全會結束後，由領導人闡述對香港現時暴動的定性及分析，以及之後的對港政策，但不會談及特首去留問題。
劉兆佳預料，中央將會更依靠自己，積極及認真運用手上權力去協助港府止暴制亂，不排除要求港府以更大武力及法律手段遏止暴力，並為香港設置一套有利維護國家安全的法律制度及執行機制，確保香港一國兩制全面及準確實施。
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