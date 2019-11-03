新華社遭縱火 中共政法委：突破法律文明底線
2019-11-03 14:33
聯合報 記者羅印冲
／即時報導
灣仔皇后大道東的新華社亞太總分社，昨日被示威者大肆破壞，玻璃門被打爛，大堂被縱火，中共批判示威者的力度升高。
據中共中央政法委在微信公眾號發文表示，暴徒有關行為是突破法律、道德及文明的底線，以傳達更強烈的訊號，無非想讓反對他們的人變成啞巴，把想聽到真相的普羅大眾變隱形，認為一個文明社會，必然允許言論在法治的範圍中有辯論空間。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
政法委指出，有支持暴徒的傳媒對有人揮舞棍棒，投擲燃燒彈視而不見，卻把鏡頭對準香港警察依法使用武力，公然歪曲，如毒品上癮般讓壓制反對聲音的暴行更盛，目的是實現自己的政治圖謀。
政法委強調，香港是中國不可分割的一部分，有日夜不休止暴制亂的警察、為公平正義敲響法槌的法官，香港是一個法治的社會，只要這個事實不變，暴徒便逃脫不了法律的懲罰，他們的政治圖謀僅是「黃粱一夢」。
留言