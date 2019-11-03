港財政司長披露 英商界暫緩赴港投資計畫
2019-11-03 10:34
聯合報 記者羅印冲
／即時報導
香港財政司司長陳茂波在網誌表示，第三季香港生產總值(GDP)按年負增長2.9%，是自2009年全球金融海嘯以來首次出現按年跌幅，更是連續兩季呈負數，反映香港經濟已步入技術性衰退。
據信報財經報導，陳茂波指出，連串大型示威活動，對香港零售、飲食和其他消費相關行業帶來極度沉重的打擊，私人消費亦是超過十年來首次呈按年跌幅，若私人消費開支持續呈較大跌幅，將對勞動市場帶來更大壓力。
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陳茂波並指，連續不斷的暴力衝突，亦影響香港作為安全的商貿和金融中心的國際形象，他上周訪問英國倫敦期間，當地政商界、金融監管機構及創科界人士，都關注香港社會動盪的情況，有與會者暫緩在港的投資計畫。
不過，他也說，他們對在香港和粵港澳大灣區的投資機遇很感興趣，認為只要能恢復社會治安和秩序，香港仍然具很強的競爭力。
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