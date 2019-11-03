稱努力修補社會撕裂 港政務司長：風雨過後有彩虹

2019-11-03 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ／即時報導



香港反送中抗爭情勢未歇，港府政務司長張建宗在網誌表示，政府矢志處理長期積壓的社會矛盾，會邀請社會領袖、專家和學者，就社會深層次問題進行獨立研究和檢討，並提出建議。香港行政長官和司局長亦會繼續積極進行區訪，走入社區與市民對話，聆聽市民的聲音，掌握社會脈搏。

據信報財經新聞報導，張建宗指出，政府熱切期望社會回歸平靜，解決社會矛盾固然重要，但當務之急是停止暴力、恢復秩序。縱然局面嚴峻，政府有信心、決心和能力處理這場風暴，努力修補社會撕裂，風雨過後有彩虹，呼籲大家以堅毅的精神攜手走出困局。

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