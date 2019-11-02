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街頭再現黑衣蒙面示威 港警施放催淚彈驅離

2019-11-02 16:32聯合報 記者李仲維/即時報導

香港街頭再現黑衣蒙面示威群眾，下午3時55分，軒尼詩道近鵝頸橋警方施放催淚彈驅散，大批人群四散。示威者再次向灣仔方向聚集，警方也再次舉出黑旗並發射多個催淚彈。

綜合港媒報導，大批黑衣或蒙面為主的人群，下午3時開始占據銅鑼灣記利佐治街、軒尼詩道東行線及一段告士打道。部分人徒步前往維多利亞公園，響應一百多名民主派區議會候選人發起於維園各自舉行選舉聚會。警方舉起黃旗、藍旗、黑旗警告，要求非法集結示威者離開。

下午近4時，身穿黑衣或蒙面的示威者在維園拆除行人路鐵欄、龍門架、花盆盆栽、垃圾桶等，設置路障，還將磚頭、花盆投擲在告士打道及高士威道。

防暴警察舉出黃、藍黑、旗警告後，在維園發射多個催淚彈驅散人群。維園煙霧瀰漫，大批示威者向天后方向逃跑。維園上空有直升機盤旋，防暴警察進入維園驅散人群。

一百多名民主派區議會選舉候選人藉《選舉法例》，下午3時在維園中央草坪舉辦選舉聚會，不滿早前警方禁止舉辦的反修例集會。

香港街頭再現黑衣蒙面示威群眾。圖：取自星島日報網站
香港街頭再現黑衣蒙面示威群眾。圖：取自星島日報網站
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香港警方在中央圖書館外施放催淚彈。圖：取自香港電台網站
香港警方在中央圖書館外施放催淚彈。圖：取自香港電台網站
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警察直升機
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