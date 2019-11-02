中國外交部：美代表不來進博會，沒什麼大不了

2019-11-02 16:05 世界日報 中國新聞組╱北京2日電



第二屆進博會將於5日至10日在上海舉行。 圖取自中國新聞社 分享 facebook

第二屆中國國際進口博覽會即將在上海舉辦，在中美貿戰未有解局之際，針對美方表示不會派任何高級別代表參加本屆博覽會，中國外交部發言人耿爽1日在例行記者會上說：「他們不來，也沒有什麼大不了。」

新華社報導，耿爽說，第二屆進博會將於5日至10日在上海舉行。截至目前，共有63個國家將到中國參加國家展，來自150多個國家和地區的3000多家企業將參加企業展，數量超過了首屆。

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「至於美方表示他們不會派高級別代表來參加進博會，我想，他們來，我們歡迎；他們不來，也沒有什麼大不了。」他說。

據報導，耿爽表示，目前報名參展的美國企業數量達到了192家，比去年增長18%，美方參展面積達到4.75萬平方米，居各參展國首位。這再次說明，美國企業看好中國的經濟前景，看好中國的市場潛力，願意繼續投資中國，願意繼續深化與中方的務實合作。畢竟跟中國做生意的、跟中國開展具體經貿合作的，是美國的企業。

耿爽重申，中美經貿合作的本質是互利共贏，雙方經貿關係中出現一些問題在所難免，關鍵是雙方要本著相互尊重、平等相待的精神妥善加以解決。搞單邊主義、保護主義和霸凌行徑於事無補，根本解決不了問題。