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中美經貿磋商最新進展 陶然筆記：篇幅小、分量重

2019-11-02 15:44聯合報 記者李仲維/即時報導

大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴1日晚間再度與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話，具官方背景的微信公眾號「陶然筆記」發文解讀，大陸商務部事後發出的聲明很簡短，篇幅小、分量重。

2日淩晨1點05分，商務部網站發出中方聲明，表示中美雙方就妥善解決各自核心關切進行了認真、建設性的討論，並取得原則共識，雙方討論了下一步磋商安排。

陶然筆記指出，聲明很簡短，篇幅小分量重。特別是中方發聲裡的這句話：雙方就妥善解決各自核心關切進行了認真、建設性的討論，並取得原則共識。

文章分析，一周前的牽頭人通話中，「雙方同意妥善解決各自核心關切」，這一原則在1日的通話中得以進一步確認。

有關中方的核心關切，文章指出，其實這個問題早在5月的時候，已經講得清楚明白。中方三個核心關切問題必須得到解決。一是取消全部加徵關稅。關稅是雙方貿易爭端的起點，如果要達成協議，加徵的關稅必須全部取消。二是貿易採購數字要符合實際，雙方在阿根廷已對貿易採購數字形成共識，不應隨意改變。三是改善文本平衡性，任何國家都有自己的尊嚴，協定文本必須平衡，目前仍有一些關鍵問題需要討論。

文章認為，這些核心關切，沒有變。至於美方那邊，在農產品採購領域的核心關切始終十分突出。中美經貿談談打打一年多的進程表明，妥善解決雙方核心關切是達成協議的前提。尤其是對中方而言，最終取消全部加徵關稅，是從未改變也不會改變的核心關切，即使是階段性協議，這一核心關切也應得到體現。

文末表示，核心關切能夠形成共識，那麼解決懸而未決問題的進程就會加快。保持這種態勢相向而行，雙方離階段性協議就會越來越近。

美國貿易代表賴海哲與大陸國務院副總理劉鶴（右）為雙方主談代表。路透資料照片
美國貿易代表賴海哲與大陸國務院副總理劉鶴（右）為雙方主談代表。路透資料照片
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