傳美國對「抖音」展開國家安全調查
消息人士透露，美國政府已對大受青少年歡迎的智能手機應用程式「抖音」（TikTok）、以及開發該程式的北京字節跳動科技公司兩年前斥資10億美元收購美國社交平台 Musical.ly 的交易，展開國家安全調查。
消息人士稱，雖然該宗併購交易已於兩年前完成，但直到最近數周才有國會議員要求展開調查，指北京字節跳動科技公司可能透過這個平台審查政治敏感的內容，還質疑該公司如何搜集及儲存個人資料和數據。
《紐約時報》指出，調查工作由美國海外投資委員會（CFIUS）帶頭進行。該委員會隸屬美國政府，負責監察及審視外資公司收購美國公司的交易，最主要是確定這些交易是否影響及威脅美國的國家安全。
消息人士稱，北京字節跳動科技當年收購 Musical.ly時，並沒有得到美國海外資委員會開綠燈，因此雖然事隔兩年，該委員會仍有理由對該宗交易展開調查。
據稱，美國海外資委員會正與「抖音」接觸及商談會採取甚麼措施，避免Musical.ly的資產流失。不過，有關方面拒絕回應，也不肯披露雙方會談的詳情。
「抖音」提供一個平台，讓用戶使用特別效果自創及與其他人分享短片，例如卡拉OK唱歌片段。估計這套程式在全球有5億用戶，在美國也愈來愈受青少年網友歡迎，單是在美國平均每月有2,650萬名活躍用戶，其中大約六成是16歲至24歲。
「抖音」發言人表示，不會對進行中的監管過程作出評論，但抖音清楚表明，公司優先要做的是取得用戶及美國監管部門信任，並會履行承諾與美國會合作。
上周，美國參議院民主黨領袖舒默及參議員科頓去信署理國家情報總監麥圭爾，要求對「抖音」展開國家安全調查。他們對「抖音」如何搜集用戶個人資料及如何審查美國用戶所看到的內容，表示關注。
TikTok雖由大陸企業經營，但平台上的影片大多源自西方用戶，部分原因在於TikTok國際版本沒有在中國大陸推出。而字節跳動為大陸用戶開發的類似程式名為「抖音」。
TikTok與大陸關係匪淺、在美國人氣急升，加上部分報導指TikTok上缺少香港民主抗爭內容、懷疑TikTok指示內容審查過濾涉及政治議題的影片，近期引起華府政壇關切。
但字節跳動發言人堅稱，大陸官方沒有指示TikTok審查內容，TikTok內容方針是由美國團隊主導、不受任何政府影響。
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