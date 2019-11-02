民間維園集會被禁 136候選人「區選聚會」接力

2019-11-02 14:54 世界日報 香港新聞組╱香港2日電



原定今日舉行的維園集會被警方反對後，逾130名民主派區議會選舉候選人「積極考慮」今於維園各自舉行「選舉聚會」，稱按《選舉條例》，不超過50人的選舉聚會毋須通知警方。

明報報導，本屆區選全港452個選區中，有逾400名民主派參選，目前有136名民主派候選人連署，表示不滿警方打壓市民言論和集會自由，積極考慮今午3時各自在維園舉辦「毋須通知警方」的小型選舉聚會，候選人會在維園草坪不同位置，聲稱向選民重申捍衛港人自由的立場。

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九龍城樂民區候選人林正軒表示，希望所有民主派候選人今日都會現身維園。被問到會否擔心因舉行集會被捕，屯門三聖區候選人巫堃泰認為，「警察現在什麼都先拘捕，不能說有無被捕風險」，希望警方尊重聚會。

據報導，中環今日另有兩個活動獲發不反對通知書，包括在愛丁堡廣場舉行的促請美國盡快通過《香港人權民主法案》集會，以及在遮打花園舉行的「和理摺紙鶴」活動。兩個活動都於下午5時開始，有網民呼籲市民在「選舉聚會」後，步行前往中環參與兩個獲批集會。

申請原來維園集會不反對通知書的劉頴匡表示，有17個國家共46個城市同於今日舉辦集會聲援香港，當中更包括南非及巴西，希望更多港人今日出來，「站在自由世界前線」。

報導說，港島總區高級警司吳樂俊表示，警方接獲周末五個港島區遊行申請，考慮到公共安全，反對其中三個申請。對於泛民候選人擬在維園舉行選舉聚會，他說警方會盡量協助和平合法集會，但自6月起，和平集會往往演變成暴力衝突，當有破壞社會安寧情，警方「或會使用催淚煙或水炮車進行驅散」。