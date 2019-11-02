沈春耀提中央治港方針 學者：不信任香港官場

2019-11-02 14:39 世界日報 香港新聞組╱香港2日電



基委會主任：支持特區強化執法力量。 中央社 分享 facebook

中共19屆四中全會前日結束，全國人大常委會法工委主任、港澳基本法委員會主任沈春耀昨指明中央要健全「行使全面管治權的制度」，提及5點港澳方針，包括依法治港治澳、完善中央對特首及主要官員任免制度、人大對《基本法》釋法制度、建立健全特區維護國家安全法律制度及執行機制、支持特區強化執法力量等。泛民、建制及學者均認為，中央有意加強對港管治。

明報報導，民主黨尹兆堅稱，在反修例風波中，因香港的特別國際位置，北京未能為所欲為，但沈春耀發言顯示，日後將更強調一國、遏止兩制，「擔心未來一波打壓非常強大」。至於任免官員、維護國家安全等發言，他認為都是強調一國制度、收緊一國權力。

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港區人大代表馬逢國表示，對沈春耀大篇幅、較具體談香港感意外，馬稱，相信沈春耀的說法或不止牽涉23條，亦可能有關基本法18條涉及全國性法律在港適用的條文。全國港澳研究會副會長劉兆佳亦相信國家安全範疇不止限於23條，「23條只是保衛傳統國家安全的威脅，日後維護國家安全，中央責無旁貸，港亦要承擔責任」。

時事評論員劉銳紹亦表示，沈春耀的發言體現北京「牢牢掌握全面管治權」，他認為特首、官員任免部分，反映中央對港管治以至香港官場的人都不信任。

有了解北京想法的消息人士說，中央看到今次反修例運動有危害國家安全的行為和風險，而香港尚未就23條立法，「成為突出的短板」，因此認為要有可行的機制去執行。