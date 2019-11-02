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「一國兩制有缺陷」港交所總裁：23條及普選應一併處理

2019-11-02 14:30世界日報 香港新聞組╱香港2日電

李小加籲一併處理23條及普選。 中國新聞社
李小加籲一併處理23條及普選。 中國新聞社
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港交所行政總裁李小加本周赴英國出席倫敦金屬交易所年會演說時，形容一國兩制具有「根本缺陷」，中央和港人也「缺乏信任」，引發熱議。李小加昨日回港後緊急澄清報導是「標題黨」，聲稱自己是最信奉一國兩制也「愛國愛港」，並提出把23條立法、普選一併同時處理，解決中港缺乏互信。

立場新聞引述英國金融時報報導，李小加演說時指一國兩制有「根本缺陷」，就是北京從來都不相信香港人會尊重一國，「缺乏信任，是中國不願意讓香港人有自主權的主要原因」。

李小加說，現行體制下，香港欠缺的只有政治權利，但香港人要反問自己，爭取政治權利的目的是甚麼，以及用來做甚麼，若只想以此對抗北京的主權，只會是死路一條。 他補充指，若香港希望爭取政治權利解決本土問題，北京不應該認為這有問題。

香港經濟日報報導，李小加昨日承認收到不少來自中國查詢，當時在倫敦是希望向外解釋香港問題複雜，而中央和香港都有訴求，沒想到翻譯後造成一些混亂，「我跟大家道個歉」。

香港01報導，李小加認為，「一國」與「兩制」的討論及實施不應割裂，「應該合在一起做，互為因果，不可分割，是硬幣的兩面。」他舉例稱，過去香港《23條》立法以失敗告終，令「一國」缺乏保障，中央肯定會對香港普選缺乏信任，擔憂香港以普選後獲取的政治權力反對「一國」；但反過來說，若長期未有普選，港人可能也難以擁抱「一國」。他總結指，若香港人不能保證不挑戰「一國」，將永遠得不到「兩制」的落實。

他重申，挑戰一國是死路一條，港人要清晰表達不挑戰一國，認為目前要走出暴力循環。

對於近日本港政治局勢，李小加認為「問題起於政治，最終一定要靠政治方法解決」，形容香港一旦走入暴力的不歸路將是萬丈深淵，永遠無法走出困境。

連番評論政治後，他表示只是表達個人意見，有關政治的言論不代表港交所。有記者最後問李小加會否考慮選特首，他連聲回應稱「不要亂講、不要亂講」就拂袖離開。

香港北京一國兩制
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