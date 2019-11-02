中國設歐洲事務特別代表 外交官吳紅波首任
2019-11-02 13:13世界日報 中國新聞組／北京2日電
據外交部網站消息，中國外交部發言人耿爽1日主持例行記者會時宣布，為推動中歐全面戰略夥伴關係持續健康穩定發展，加強各領域交流和務實互利合作，中國決定設立歐洲事務特別代表，並任命吳紅波大使擔任首任特別代表。
中通社報導，吳紅波是資深外交官，熟悉歐洲地區事務，曾擔任聯合國副秘書長、外交部部長助理、中國駐德國、菲律賓大使等職。吳大使將協助外交部協調處理涉歐事務，推動中歐高層交往，參與中歐各領域重要交流合作，為深化中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係不懈努力。
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有記者提問，中方為何此時設立特別代表？耿爽回應稱，中歐作為世界上兩支重要力量，已形成全方位、多層次、寬領域的合作格局，在維護多邊主義和自由貿易、建設開放型世界經濟等方面擁有重要共識和廣泛共同利益。設立歐洲事務特別代表，有助於雙方加強溝通、協調與合作，深化互信、創新進取，共同推動中歐關係在新時期取得更大發展。
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