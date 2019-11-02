日媒：習近平明春訪日將簽第5份政治文件 擬納入「一帶一路」
日媒報導，日本與中國正在考慮明年春天中國國家主席習近平訪日時，兩國簽署「第五份政治文件」，期待在經濟、貿易、北韓局勢等全球課題上加強合作。中方並希望在政治文件中載入習近平倡議的「一帶一路」、「新時代」等字句。
日本經濟新聞報導分析，因美、中對立情勢短期難解，中國於是拉攏日本。日本首相安倍晉三預定12月下旬在中國與習近平召開高峰會談，安倍晉三正一邊爭取美國政府的理解，一邊研擬對中政策。
中日領導人達成共識的政治文件是中日兩國關係的基礎，中日之間至今有四份政治文件。包括1972年的「中日聯合聲明」、1978年「中日和平友好條約」、1998年「中日聯合宣言」以及2008年的「中日聯合聲明」，內容包括中日要推動「戰略互惠」關係，擱置歷史、安全保障問題的爭議，在經濟、環境等領域合作互利。
報導說，明年春天，習近平將身為國賓到日本進行國是訪問。上一次中國國家主席到日本進行國事訪問是2008年。
12月下旬，安倍預定出席在中國召開的中日韓高峰會，目前中日政府正在磋商安排習近平與安倍舉行會談的事宜。
報導說，中日「第5份政治文件」將指出2020年中日關係的方向，不僅是戰略互惠，中日也希望在全球性的課題上合作，發展雙邊關係。上月23日安倍在東京與中國國家副主席王岐山舉行會談時，兩人都同意中日兩國要對世界及亞洲的和平與繁榮負起責任，對國際社會做出貢獻。
報導還指出，以全球性的脈絡做定位的話，中日關係將更安定。日本政府參考的是1992年當時的首相宮澤喜一與美國總統布希發表的「東京宣言」記載美日要發展「全球性夥伴關係」的概念。
當時，美日之間發生貿易摩擦，因冷戰結束，蘇聯此「假想敵」消失，美日為了對全球經濟發展做出貢獻，確認新的共同目標，重新定義美日關係。
中日「第五份政治文件」要處理的議題當中，日方關注的是地球暖化、北韓局勢；中方關注的則是照護與醫療、農業等。此外，中日兩國也將協商貿易規則。
報導說，中國外交部方面的消息指出，中方希望在政治文件中載入習近平倡議的「一帶一路」、「新時代」等字句。
報導還指出，中國過去為了緩和被國際社會孤立，就會打出對日外交牌。中國在1989年發生天安門事件，以武力鎮壓要求民主化的年輕人，引發西方國家對中國經濟制裁，日本在比較早的階段就解除對中國的制裁，日皇明仁也在1992年訪問中國。
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