親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

國一彰化縣溪州段5車連環車禍 彭姓女子傷重當場死亡

內部民調只差8趴 韓國瑜拚11月中黃金交叉目標不變

日媒：習近平明春訪日將簽第5份政治文件 擬納入「一帶一路」

2019-11-02 12:55世界日報 中國新聞組／北京2日電

中國國家主席習近平。 路透
中國國家主席習近平。 路透
分享

日媒報導，日本與中國正在考慮明年春天中國國家主席習近平訪日時，兩國簽署「第五份政治文件」，期待在經濟、貿易、北韓局勢等全球課題上加強合作。中方並希望在政治文件中載入習近平倡議的「一帶一路」、「新時代」等字句。

日本經濟新聞報導分析，因美、中對立情勢短期難解，中國於是拉攏日本。日本首相安倍晉三預定12月下旬在中國與習近平召開高峰會談，安倍晉三正一邊爭取美國政府的理解，一邊研擬對中政策。

中日領導人達成共識的政治文件是中日兩國關係的基礎，中日之間至今有四份政治文件。包括1972年的「中日聯合聲明」、1978年「中日和平友好條約」、1998年「中日聯合宣言」以及2008年的「中日聯合聲明」，內容包括中日要推動「戰略互惠」關係，擱置歷史、安全保障問題的爭議，在經濟、環境等領域合作互利。

報導說，明年春天，習近平將身為國賓到日本進行國是訪問。上一次中國國家主席到日本進行國事訪問是2008年。

12月下旬，安倍預定出席在中國召開的中日韓高峰會，目前中日政府正在磋商安排習近平與安倍舉行會談的事宜。

報導說，中日「第5份政治文件」將指出2020年中日關係的方向，不僅是戰略互惠，中日也希望在全球性的課題上合作，發展雙邊關係。上月23日安倍在東京與中國國家副主席王岐山舉行會談時，兩人都同意中日兩國要對世界及亞洲的和平與繁榮負起責任，對國際社會做出貢獻。

報導還指出，以全球性的脈絡做定位的話，中日關係將更安定。日本政府參考的是1992年當時的首相宮澤喜一與美國總統布希發表的「東京宣言」記載美日要發展「全球性夥伴關係」的概念。

當時，美日之間發生貿易摩擦，因冷戰結束，蘇聯此「假想敵」消失，美日為了對全球經濟發展做出貢獻，確認新的共同目標，重新定義美日關係。

中日「第五份政治文件」要處理的議題當中，日方關注的是地球暖化、北韓局勢；中方關注的則是照護與醫療、農業等。此外，中日兩國也將協商貿易規則。

報導說，中國外交部方面的消息指出，中方希望在政治文件中載入習近平倡議的「一帶一路」、「新時代」等字句。

報導還指出，中國過去為了緩和被國際社會孤立，就會打出對日外交牌。中國在1989年發生天安門事件，以武力鎮壓要求民主化的年輕人，引發西方國家對中國經濟制裁，日本在比較早的階段就解除對中國的制裁，日皇明仁也在1992年訪問中國。

習近平日本經濟北韓
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

中國設歐洲事務特別代表 外交官吳紅波首任

2019-11-02 13:13

香港特首年度教育高峰會 首度開放家長參加

2019-11-02 10:46

禁補習、小考、能力分班！教改逼瘋家長 台灣拜託別去這考察

2019-11-02 10:00

鼓勵投票…選前2周 12航空推台商優惠機票

2019-11-02 00:46

香江風情／香港多事之秋 台灣水果走俏

2019-11-01 23:51

中國曝光3間諜犯 1人疑提供機密給軍情局

2019-11-01 21:11

副教授大陸失蹤 律師：以為藍的就不會被抓 別作夢了

2019-11-01 18:51

南方四賤客再酸中國 戴習近平面具跳舞

2019-11-01 17:04

學者寇健文：四中透露治理有缺點 將重回毛時代老路

2019-11-01 16:26

002艦交付在即！傳11月大陸將進入「雙航艦」時代

2019-11-01 15:13

居住證發放1年 已20萬香港居民申請大陸居住證

2019-11-01 13:13

台師大退休教師傳失蹤 陸委會：若屬實陸方應通報

2019-11-01 12:09

四中全會罕見論及香港問題 陸學者：不排除中央會出手

2019-11-01 10:12

我專家：陸經濟下滑 統戰力道減弱

2019-11-01 00:15

回應四中 陸委會：台灣民眾堅定拒絕一國兩制

2019-11-01 00:15

四中「雙十三」 劃中共30年執政路

2019-11-01 00:15

中共四中全會公報出爐 北京對港政策將出現大轉折

2019-11-01 00:01

解讀四中全會公報 北京將加強管制香港

2019-10-31 23:23

回應四中全會 陸委會：台灣民眾堅定拒絕一國兩制

2019-10-31 21:48

中共四中全會公報提出完善「一國兩制」 推進和平統一

2019-10-31 18:55

F16V購機預算通過 共軍：以武拒統

2019-10-31 17:41

印度實施「查漠－喀什米爾重組法」陸：挑戰中國主權

2019-10-31 17:25

美英等23國「關」心維族 中國嗆：指摘無助貿談」

2019-10-31 16:36

陸商務部：中美貿易談判牽頭人明日再通話

2019-10-31 14:24

海地風險高 香港赤臘角機場2050恐滅頂

2019-10-31 13:04

陸委會諮委：陸經濟下滑 使「融台」統戰力道減弱

2019-10-31 10:39

陸藝文巡演涉統戰？ 蘇揆：太過分會阻止

2019-10-30 23:46

我駐美副代表：陸增強對台脅迫 挑戰區域和平

2019-10-30 23:46

刺激消費、救經濟 「香港盛宴11月」將擴大舉辦

2019-10-30 21:30

鴻蒙系統替代安卓？華為坦承純屬官媒炒作

2019-10-30 15:46

港議員何君堯遭撤榮譽博士 陸央視挺他：這是「榮譽」

2019-10-30 15:41

擔心陸委會預算遭砍？陳明通上回氣噗噗今回笑盈盈

2019-10-30 15:35

大陸首艘國產航母擬刷舷號 再傳服役消息

2019-10-30 14:41
看更多

熱門文章

副教授大陸失蹤 律師：以為藍的就不會被抓 別作夢了

2019-11-01 18:51

5.6億超級豪宅確認違建 挖土機夷平屋主抱頭痛哭

2019-11-02 11:46

禁補習、小考、能力分班！教改逼瘋家長 台灣拜託別去這考察

2019-11-02 10:00

當了7次伴郎！新郎娶嬌妻崩潰爆哭：我結婚太難了

2019-11-01 19:03

南方四賤客再酸中國 戴習近平面具跳舞

2019-11-01 17:04

中國曝光3間諜犯 1人疑提供機密給軍情局

2019-11-01 21:11

002艦交付在即！傳11月大陸將進入「雙航艦」時代

2019-11-01 15:13

學者寇健文：四中透露治理有缺點 將重回毛時代老路

2019-11-01 16:26

中國國際航空也對台青敞開大門 首批聘用32名台籍空服員

2019-11-01 19:26

黃之鋒：中國能讓我消聲 但不能阻止香港運動

2019-11-02 04:53

ECFA明年終止？ 陸學者：早期收獲計劃才是重點

2019-11-02 09:25

車禍撞擊竟拿活豬測試 陸研究挨批殘忍

2019-11-02 11:04

中國國際航空聘用首批台籍空服員 明年2月正式上機飛行

2019-11-01 19:35

中共19屆四中全會後 港基本法23條恐再臨

2019-11-01 17:42

連登、Telegram被限！香港法院頒布「禁制令」禁網路煽動暴力

2019-11-01 16:54

中共代理人修法出爾反爾 台企聯強烈譴責民心不寧

2019-11-01 22:26

鼓勵在陸國人返台投票 台企聯協調業者推超優惠機票

2019-11-01 17:23

鼓勵投票…選前2周 12航空推台商優惠機票

2019-11-02 00:46

英國發布香港問題半年報告 籲反送中採政治解決

2019-11-01 16:29

「山大女生漂亮 留學生真幸福」惹聯想 萬達主持人被炒

2019-11-02 12:23

19屆四中全會公報提香港工作 專家：必定推動

2019-11-01 19:28

陸製造業PMI 兩年半新高

2019-11-02 01:49

香江風情／香港多事之秋 台灣水果走俏

2019-11-01 23:51

搞「殺豬盤」交友詐騙 119名嫌犯從寮國押解回大陸

2019-11-02 11:36

阿里淨利大增2.6倍 超預期

2019-11-02 01:48

山西太原「最嚴養狗令」 狗繩太長愛犬可能被沒收

2019-11-02 09:56

國航聘32名台籍空服員

2019-11-02 01:48

MSCI又將擴大A股權重 外資提前掃貨創階段新高

2019-11-02 12:11

兩岸青年玩航拍 從國父故里起飛

2019-11-01 23:59

文博會「品台中」 台灣898攤位展活力

2019-11-01 23:56

上海台協會長交接有政治味 張志軍出席觀禮

2019-11-01 21:05

北韓牡丹峰樂團 傳12月赴中巡演

2019-11-01 17:00

日媒：習近平明春訪日將簽第5份政治文件 擬納入「一帶一路」

2019-11-02 12:55

讓人「吃」驚的回鍋肉1份1723元 四川商家：成本上漲太快

2019-11-02 13:53

QFII第三季最新持倉曝光：最愛電子、醫藥生物和化工股

2019-11-02 12:31

香港特首年度教育高峰會 首度開放家長參加

2019-11-02 10:46

浙男買迷藥先拿老婆試手 半年內迷姦3女子

2019-11-02 13:43

傳阿里最快月底赴港上市

2019-11-02 00:08

林鄭月娥會商界：用財政儲備紓民困不會猶豫

2019-11-01 16:34

郝龍斌籲台商投票支持國民黨 廢中共代理人修法

2019-11-02 01:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top