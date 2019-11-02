香港特首年度教育高峰會 首度開放家長參加
2019-11-02 10:46
聯合報 記者李仲維
/即時報導
反送中風波重創港府形象，香港特首林鄭月娥每年一度的「行政長官優質教育高峰會」敲定12月7日舉行，有別於上屆只讓校長及教師參與，今年將首度開放家長參加。
綜合港媒報導，除了開放家長參加之外，今年還安排「正向家長運動」啟動儀式，並有兩場專題討論環節。林鄭月娥與台下討論的互動環節，則維持長約一個小時。
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教育局1日向全港學校發出通告，公布今年「行政長官優質教育高峰會」在下月7日，在九龍塘教育服務中心西座舉行，主題是「家長教育—家校攜手，與孩同行」，林鄭月娥將有十五分鐘的開場發言，以及長約一小時，與台下討論的互動環節，與去年相若。
教育局局長楊潤雄2日上午參加電台節目時表示，對位於調景嶺的香港知專設計學院被蒙面黑衣人破壞感到痛心，認為整個社會也應譴責有關的破壞行為。
楊潤雄表示，知專因私隱問題而不發放15歲女生陳彥霖最後在校園出現的閉路電視片段，做法是絕對合理及正常，因為除執法者外，閉路電視持有人有責任保障隱私。
他稱，陳彥霖的家人早前接受媒體訪問時，已表明對事件沒有懷疑，事件是一批不知身分的蒙面人單方面有懷疑。楊潤雄認為，即使有人不滿校方做法，也不應發展成暴力行為，學生也因學院受破壞而不能上學。
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