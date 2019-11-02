鼓勵投票…選前2周 12航空推台商優惠機票

「台企聯」協調兩岸12家業者推出歷來選舉最優惠方案，圖為深圳航空在桃機的辦公室。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

為鼓勵在大陸工作、生活的台灣民眾明年一月十一日大選能踴躍回台投票，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）成功協調兩岸十二家航空公司，於投票日前兩周起推出超優惠返台機票，大陸部分航點返台來回機票甚至不到新台幣五千元。

台企聯昨天發給會員的「關於二○二○年『台胞返鄉團購機票』的通知」指出，為協助和方便大陸台胞在二○二○年台灣選舉及春節期間順利往返兩岸，台企聯與兩岸航空公司溝通協調，商定這次「團購機票」事宜。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

兩岸共有十二家航空公司提出具體操作方案和票價，包括大陸國航、東航、南航等十家業者，提供一次往返機票，和綁定明年春節的兩次往返套票；華航與長榮則以「雙十一」名義推出促銷方案。

「5千元有找」歷次選舉最優惠

若是一次往返機票，去程限定為今年十二月廿七日至明年一月十一日十二時期間，從大陸乘機返台；回程為明年一月十二日（含）至一月廿五日期間乘機回陸。亦即，投票日當天必須在台灣。

台企聯一名資深副會長表示，此次方案堪稱歷次選舉最優惠。例如，南航從上海、廣州、深圳等航點返台來回機票，含稅票價僅需人民幣一千三百九十元，折合台幣不到六千元。海航從海口等航點返台來回機票，不到台幣四千八百元。

若是搭配春節返台的兩次往返機票，多家大陸航空公司從上海、杭州、天津等熱門航點返台機票票價，也只需人民幣三千六百元，約台幣一萬五千元。往年春節期間上海往返台北機票就要台幣兩萬元左右。

一名不願具名的台企聯副會長表示，每年春節回台機票都不便宜，台企聯此次推出的「團購機票」投票+春節回台機票，甚至比個人購買春節往返台灣機票便宜，肯定能激勵更多在大陸的台商與台灣民眾，明年專程回台投票。

投票前兩周 可載運17萬人返台

這名台商副會長說，一般認為，大陸台商或台灣民眾支持藍營的居多，但具體情況難以估算，有說是七比三，也有人認為目前支持藍營的應該達到八成。

目前在大陸工作、生活的國人號稱達到百萬。若按十月廿七日起實施的冬季班表，兩岸每周航班為五百六十九班。若以每班載客數三百人坐滿來估算，兩周內最多將可運送約十七萬人回台。

對此，台企聯一名常務副會長坦承，除非選情陷入拉鋸，否則即便台商踴躍回台投票，也難左右選舉結果。他強調，台企聯其實是希望台商回來投票時也能積極拉票，說服親友將票投給真正能維繫兩岸關係和平發展的候選人。

長榮、華航皆表示，「雙十一特惠」是針對十一月十一日特惠，優惠範圍有延續到明年春節，至於選舉加班機尚未規畫，仍須與民航局協商。