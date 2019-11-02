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鼓勵投票…選前2周 12航空推台商優惠機票

2019-11-02 00:46聯合報 記者林則宏許依晨侯俐安／台北報導

「台企聯」協調兩岸12家業者推出歷來選舉最優惠方案，圖為深圳航空在桃機的辦公室。...
「台企聯」協調兩岸12家業者推出歷來選舉最優惠方案，圖為深圳航空在桃機的辦公室。 記者鄭超文／攝影
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為鼓勵在大陸工作、生活的台灣民眾明年一月十一日大選能踴躍回台投票，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）成功協調兩岸十二家航空公司，於投票日前兩周起推出超優惠返台機票，大陸部分航點返台來回機票甚至不到新台幣五千元。

台企聯昨天發給會員的「關於二○二○年『台胞返鄉團購機票』的通知」指出，為協助和方便大陸台胞在二○二○年台灣選舉及春節期間順利往返兩岸，台企聯與兩岸航空公司溝通協調，商定這次「團購機票」事宜。

兩岸共有十二家航空公司提出具體操作方案和票價，包括大陸國航、東航、南航等十家業者，提供一次往返機票，和綁定明年春節的兩次往返套票；華航長榮則以「雙十一」名義推出促銷方案。

「5千元有找」歷次選舉最優惠

若是一次往返機票，去程限定為今年十二月廿七日至明年一月十一日十二時期間，從大陸乘機返台；回程為明年一月十二日（含）至一月廿五日期間乘機回陸。亦即，投票日當天必須在台灣。

台企聯一名資深副會長表示，此次方案堪稱歷次選舉最優惠。例如，南航從上海、廣州、深圳等航點返台來回機票，含稅票價僅需人民幣一千三百九十元，折合台幣不到六千元。海航從海口等航點返台來回機票，不到台幣四千八百元。

若是搭配春節返台的兩次往返機票，多家大陸航空公司從上海、杭州、天津等熱門航點返台機票票價，也只需人民幣三千六百元，約台幣一萬五千元。往年春節期間上海往返台北機票就要台幣兩萬元左右。

一名不願具名的台企聯副會長表示，每年春節回台機票都不便宜，台企聯此次推出的「團購機票」投票+春節回台機票，甚至比個人購買春節往返台灣機票便宜，肯定能激勵更多在大陸的台商與台灣民眾，明年專程回台投票。

投票前兩周 可載運17萬人返台

這名台商副會長說，一般認為，大陸台商或台灣民眾支持藍營的居多，但具體情況難以估算，有說是七比三，也有人認為目前支持藍營的應該達到八成。

目前在大陸工作、生活的國人號稱達到百萬。若按十月廿七日起實施的冬季班表，兩岸每周航班為五百六十九班。若以每班載客數三百人坐滿來估算，兩周內最多將可運送約十七萬人回台。

對此，台企聯一名常務副會長坦承，除非選情陷入拉鋸，否則即便台商踴躍回台投票，也難左右選舉結果。他強調，台企聯其實是希望台商回來投票時也能積極拉票，說服親友將票投給真正能維繫兩岸關係和平發展的候選人。

長榮、華航皆表示，「雙十一特惠」是針對十一月十一日特惠，優惠範圍有延續到明年春節，至於選舉加班機尚未規畫，仍須與民航局協商。

投票台商華航機票長榮
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