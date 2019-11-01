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南方四賤客再酸中國 戴習近平面具跳舞

2019-11-01 17:04世界日報 中國新聞組／北京1日電

美國限制級卡通「南方四賤客」勇於諷刺中國，遭北京當局禁播。創作人毫不退縮，加碼在最新播出的萬聖節特輯片頭，秀出劇中角色戴中國國家主席習近平面具跳舞的畫面。

「南方四賤客」（South Park）10月初播出的第23季第2集大肆嘲諷中國，觸及人權、內容審查等敏感議題，更以小熊維尼影射習近平，觸怒北京當局。節目遭禁播後，創作人崔帕克（Trey Parker）與麥特史東（Matt Stone）並未低頭，反而發表酸味十足的「道歉文」。

時隔近一個月，「南方四賤客」再拿中國開玩笑。美東時間10月30日播出的萬聖節特輯中，屎蛋（Stan）父親蘭迪（Randy Marsh）在片頭主題曲橋段戴上習近平面具跳舞。

惹毛北京當局那集，蘭迪為拓展大麻生意，將腦筋動到中國市場，沒想到因攜帶大麻入境中國而遭關押，見識到勞動、再教育等慘況，並在獄中遇到因長得像領導人而被監禁的小熊維尼。這段內容被普遍解讀為諷刺習近平與新疆再教育營。

「南方四賤客」遭中國全面封殺時，正值中共慶祝建政70周年，美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）推特發文力挺香港民主抗爭而掀起風波。

崔帕克與麥特史東當時仿效著眼龐大市場而向中國低頭的國際企業發文：「如同NBA，我們歡迎中國審查單位入戶、入心。我們同樣愛錢，勝過自由與民主。習（近平）一點都不像小熊維尼啦。」

這篇在推特發表的「道歉文」最後寫道：「偉大的中國共產黨萬歲！祝今秋高粱大豐收！我們現在和好了吧，中國？」

「南方四賤客」最新一集再拿習近平開玩笑，顯示製播單位無意為中國政府與收視群而修改自身言論尺度。這部卡通雖遭北京當局封殺，卻受到香港示威者擁戴，部分抗爭者近期在示威活動中戴起劇中角色面具，使「南方四賤客」成為抗中符號之一。

「南方四賤客」10月初播出的第23季第2集大肆嘲諷中國，觸及人權、內容審查等敏感...
「南方四賤客」10月初播出的第23季第2集大肆嘲諷中國，觸及人權、內容審查等敏感議題。圖取自南方四賤客官網
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北京習近平小熊維尼香港新疆中共
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