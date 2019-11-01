002艦交付在即 傳11月大陸將進入「雙航艦」時代

2019-11-01 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／台北即時報導



大陸首艘國產航空母艦002型艦近來動作頻頻，綜合大陸網媒報導，推算大約將在11月中、下旬，002或將能交付。屆時，大陸也將進入「雙航艦時代」。

在大連造船廠的002航艦，十月時再次啟動主機，顯然在為啟航做前期的試車。不僅重新刷新甲板和艦體，施工人員正在甲板上做準備工作，種種跡象表明大陸國產航母將很快會展開最後一輪的海上試航，為服役做準備。

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大陸的002型航艦能夠搭載36架的殲-15戰鬥機，對比大陸第一艘航艦遼寧艦僅能搭載24架殲-15戰鬥，足足多出了12架，相當於一個飛行中隊的配置。002型航母還將會搭載直20反潛機、殲15D電子戰機等，作戰力要遠超遼寧艦。

據頭條公眾號「每點新防務」最新一期的觀察評論，這兩天眾人都在熱議「刷號」的話題，10月下旬，002的船艏刷了一個「1」就擦除，可能有兩種情況，首先可能是漆料調的有問題，也許是漆料刷上002艦體後附著力不強，有流淌現象。其次，也可能是定位有問題。

報導稱，雖然002是仿照遼寧號修改設計建造的，但大體尺寸還相差不大，如果對比遼寧號艦艏的「16」位置，就可以發現這一次002刷的「1」有些靠後，擦掉或許是要重新定位。

此外，當天在艦島和彈藥升降機中間的區域，一隻海軍儀仗隊似乎正在進行演練，分析指，演練極有可能是為了交付儀式在進行排練。

評論稱，遼寧艦在2011年8月10日開始第一次海試，截止2012年8月30日，遼寧號一共完成了10次海試，並於2012年9月25日大陸國防部公布正式入列。若據此推測，002號在10月20日完成第8次海試返回大連港，23日就開始了刷號準備，24日有海軍官兵在甲板排演隊列，或許是為了交付準備。