涉嫌網絡犯罪 蒙古逮捕數百中國公民
2019-11-01 16:22德國之聲 德國之聲
蒙古警方在一次反洗錢行動中逮捕了約800名中國公民。該國警方在周四（10月31日）公布了這個消息。
警方在蒙古首都烏蘭巴托的四個地點展開了行動，沒收超過1萬張手機SIM卡和1000多台電腦。當局表示，這些嫌犯是一個網絡犯罪團伙的成員，團伙可能與在線賭博有關。
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蒙古情報總局局長朵芝帕拉姆（Gerel Dorjpalam）表示：到目前為止，我們懷疑他們與洗錢有關，目前正在調查此事。
中國駐烏蘭巴托大使館已表示會與蒙古當局合作。大使館在官方網站上指出："蒙古警方10月30日向我館通報，一些疑似中國籍公民涉嫌在蒙從事電信詐騙活動。"蒙古警方已對其采取執法措施，目前正在調查取證過程中。中國駐蒙古使館"高度重視上述案件，正同蒙方就此保持密切溝通配合。"
警方表示，所有嫌疑人都是8月份持30天旅游簽證進入蒙古的，他們將被遣送到中國。台灣《自由時報》指出，蒙古今年前三季度大約有48萬名外國游客入境，中國公民約佔近三分之一。
上個月，菲律賓在打擊網絡投資詐騙的行動中逮捕了超過600個中國公民。他們涉嫌網絡欺詐。
文木 / 楊威廉 (路透社，法新社）
【 本文章由德國之聲授權提供】
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