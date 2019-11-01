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台師大退休教師傳失蹤 陸委會：若屬實陸方應通報

2019-11-01 12:09聯合報 記者許依晨／台北即時報導

媒體今日報導，台灣師範大學退休副教授施正屏，傳在中國大陸失蹤1年3個月。陸委會表示，經洽刑事局瞭解，陸方並無向我方進行人身自由限制通報，倘陸方確有限制施正屏人身自由，陸方應向我方進行通報。

據自由時報今天報導，台師大國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏去年8月在中國大陸失蹤至今，有台商今年6、7月時透過管道詢問，表示施涉及國安理由，被關押在北京。

陸委會今天回應，有關國人在中國大陸的人身自由與安全保障，政府高度重視，對於媒體報導施正屏疑似在陸失蹤，經洽刑事局瞭解，陸方並無向我方進行人身自由限制通報。

陸委會說，倘陸方確有限制施教授人身自由，陸方應向我方進行通報，同時也應基於人道考量，同意家屬前往中國大陸探視，並保障其在陸相關司法權益。陸委會將持續與相關機關保持聯繫，關注施教授人身安全狀況，尊重、配合家屬意願，提供必要的協助。

海基會也表示，將持續關注本案，如家屬有任何需求，將會尊重並配合家屬意願，提供必要協助。海基會呼籲陸方，如有因案限制我方民眾人身自由情況，應依照雙方協議，即時通報案由、關押地點及案件進度，並協助安排家屬探視及律師會見，確保其合法權益。

取自施正屏臉書
取自施正屏臉書
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陸委會失蹤
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