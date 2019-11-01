四中全會罕見論及香港問題 陸學者：不排除中央會出手

2019-11-01 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／台北即時報導



中共十九大四中全會昨天閉幕，新華社發布的會議公報罕見論及香港問題，公報特別提到，「要建立健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制」。星島日報報導，大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，公報內容反映中央對香港的動亂高度重視；他並認為，中央希望香港可自行就基本法二十三條立法，但經過今次動亂後，對香港自行立法的信心不大，不排除中央會「出手」維護國家安全。

根據新華社報導，針對香港問題，十九大四中全會提出，「堅持和完善『一國兩制』制度體系，推進祖國和平統一。『一國兩制』是黨領導人民實現祖國和平統一的一項重要制度，是中國特色社會主義的一個偉大創舉。必須嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度執行機制。」

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星島日報報導，劉兆佳分析，公報內容反映中央對今次香港的動亂高度重視，顯示香港成為國家安全漏洞，若不填補漏洞，其後或有出現另一次動亂的可能性，也擔心香港將成為外國勢力用作遏制中國崛起的棋子。

劉兆佳指，基本法二十三條立法至今仍未成功，觀乎今次動亂，很多行為均違反基本法第二十三條，例如香港政治組識與外國政治組織有聯繫等，美國、台灣等外部勢力介入，加上本港反對派勢力，挑戰中央權力及「一國兩制」，衝擊國家安全。

他認為，中央希望香港可自行就二十三條立法，但經過今次動亂後，對香港自行立法的信心不大，不排除中央會「出手」維護國家安全，如透過人大釋法、向行政長官發出命令，以及將全國性法律引入香港等方式推行。

報導也引述熟悉北京政情的人士分析，基本法第十八條亦涉及國家安全，但有關條文一直備而不用，香港最近發生的動亂，令中央亦要考慮相關條文如何落實的問題，包括宣布香港進入緊急狀態的機制及如何實施等等，相信有關部門要認真進行研究。