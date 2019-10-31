親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

驚爆！衛武營舞台地板竟是三夾板 舞團憂塌陷

大雨導致土石坍滑 蘇花公路和仁至崇德路段緊急封閉

回應四中全會 陸委會：台灣民眾堅定拒絕一國兩制

2019-10-31 21:48聯合報 記者許依晨／台北即時報導

中共19屆四中全會會議公報中對台部分指出，要堅定推進「祖國和平統一進程」，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一。對此，陸委會晚間回應，台灣民眾堅定拒絕「一國兩制」的信號明確，中共應認清台灣人民只認可中華民國與民主自由制度。

全會的公報提出，「堅持和完善一國兩制制度體系，推進祖國和平統一」、「一國兩制是黨領導人民實現祖國和平統一的一項重要制度，是中國特色社會主義的一個偉大創舉」。

港澳部分，公報指「必須嚴格依照憲法和基本法」，對香港、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定，「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。

涉台部分內容為，「要堅定推進祖國和平統一進程，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣民眾福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一。」

對於中共19屆四中全會發布的會議文件，陸委會表示，公報通篇重申其在法治建設、經濟制度及社會治理等面向的既定立場、堅持黨的集中統一領導，凸顯中國共產黨面對內外部治理困局與風險的極大挑戰，以及維護其高層權力封閉的極權體制，實難有高效完善的治理變革。陸委會說，我方認為強化治理能力，關鍵在於傾聽民意及實現民主政治改革。

陸委會強調，公報重申「一國兩制」主張對港澳的重要性，但近期香港社會的反應已證明此一制度的錯誤及失敗，此外文件也提出要「健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，值予關注進一步發展。

陸委會指出，台灣民眾堅定拒絕「一國兩制」的信號明確，中共應認清台灣人民只認可中華民國與民主自由制度，將持續密注後續發布的政策文件與中共後續作為，妥適評估應處。

陸委會發言人邱垂正。圖／聯合報系資料照片
陸委會發言人邱垂正。圖／聯合報系資料照片
分享

一國兩制陸委會中共
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

中共四中全會公報提出完善「一國兩制」 推進和平統一

2019-10-31 18:55

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

F16V購機預算通過 共軍：以武拒統

2019-10-31 17:41

印度實施「查漠－喀什米爾重組法」陸：挑戰中國主權

2019-10-31 17:25

美英等23國「關」心維族 中國嗆：指摘無助貿談」

2019-10-31 16:36

陸商務部：中美貿易談判牽頭人明日再通話

2019-10-31 14:24

海地風險高 香港赤臘角機場2050恐滅頂

2019-10-31 13:04

陸委會諮委：陸經濟下滑 使「融台」統戰力道減弱

2019-10-31 10:39

陸藝文巡演涉統戰？ 蘇揆：太過分會阻止

2019-10-30 23:46

我駐美副代表：陸增強對台脅迫 挑戰區域和平

2019-10-30 23:46

刺激消費、救經濟 「香港盛宴11月」將擴大舉辦

2019-10-30 21:30

鴻蒙系統替代安卓？華為坦承純屬官媒炒作

2019-10-30 15:46

港議員何君堯遭撤榮譽博士 陸央視挺他：這是「榮譽」

2019-10-30 15:41

擔心陸委會預算遭砍？陳明通上回氣噗噗今回笑盈盈

2019-10-30 15:35

大陸首艘國產航母擬刷舷號 再傳服役消息

2019-10-30 14:41

政府研議學校赴陸交流通報機制 陸批黑手伸向校園

2019-10-30 11:58

藍綠兩岸政策各有說辭 陸國台辦重申堅持九二共識

2019-10-30 11:38

我政府感謝潘斯談話 陸批：媚態令人不齒

2019-10-30 11:32

陸：對原產於美國、台灣的聚氯乙烯不再徵收反傾銷稅

2019-10-30 10:47

媒體全面「國有化」 網路已非中國的自由國度？

2019-10-30 10:07

崔天凱：中美關係正被烏雲壟罩

2019-10-30 10:03

福建擴大直接採認台灣職業技能資格範圍

2019-10-29 20:08

比特幣礦業二哥嘉楠耘智赴美IPO 擬募資4億美元

2019-10-29 16:21

四中全會連開4天／異議人士遭監視 看病由警車「接送」

2019-10-29 15:48

吳忌寒奪回比特大陸控制權 解除詹克團一切職務

2019-10-29 15:35

李嘉誠基金會捐款8億元 挺港中小餐飲業

2019-10-29 15:34

影／美的置業貴陽垮塌事故 8人身亡

2019-10-29 11:43

陸書法協會副主席落馬 曾被舉報「賣字斂財」

2019-10-29 09:39

四中全會 中共新變局 穩定發展成關鍵

2019-10-28 23:50

四中全會 定調中共治理藍圖

2019-10-28 23:50

港警水炮車噴汙清真寺 林鄭今早到訪致歉

2019-10-21 12:25

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

陸駐港公署回應美眾議院：美打香港牌不會得逞

2019-10-16 09:18

中原主席施永青：中產移民生意增 台灣馬來西亞為主

2019-10-10 11:34

NBA挺港掀波 陸暴怒封殺火箭

2019-10-08 00:05

醫管局稱昨日衝突共31人送醫 3人情況嚴重

2019-10-05 09:49

香港旅發局取消舉辦「香港單車節」和「美酒佳肴巡禮」

2019-10-03 21:02
看更多

熱門文章

窮困女大生為照顧病弟 吃辣椒配飯餓到剩21公斤

2019-10-31 10:32

鑽石一周「長」一克拉 超猛黑科技卻可能不賺錢？

2019-10-31 11:00

印度實施「查漠－喀什米爾重組法」陸：挑戰中國主權

2019-10-31 17:25

李連杰曬與馬雲近照 茂密捲髮顏值回春

2019-10-31 13:56

陸男一腳長9隻腳趾 只因家人一句話多年沒求醫

2019-10-31 16:59

中共四中全會公報提出完善「一國兩制」 推進和平統一

2019-10-31 18:55

港警闖住宅大樓逼人跪地搜查 住戶批如日軍向戰俘行刑

2019-10-31 14:00

聯準會降息 人民幣匯價應聲走高

2019-10-31 11:15

ECFA明年期滿停止？ 陸未正面回應

2019-10-30 23:46

今晚萬聖夜 香港「禁蒙面法」如何執行讓人頭大

2019-10-31 16:20

F16V購機預算通過 共軍：以武拒統

2019-10-31 17:41

批辱旗罪判決太輕 中共黨媒下指導棋：港律政司應上訴

2019-10-31 10:24

最快11月底 阿里巴巴在香港上市

2019-10-31 08:18

拒國外百萬年薪…北大最美教授 課堂座無虛席

2019-10-31 13:30

陸委會諮委：陸經濟下滑 使「融台」統戰力道減弱

2019-10-31 10:39

陸對台PVC反傾銷稅 不課了

2019-10-30 23:00

真人版春麗！山東甜美女醫 白袍下肌肉超猛

2019-10-31 13:31

陸藝文巡演涉統戰？ 蘇揆：太過分會阻止

2019-10-30 23:46

香港第三季GDP年減2.9% 創10年來最差紀錄

2019-10-31 17:25

男子遭蛇咬傷「斷指求生」 醫：沒必要

2019-10-31 14:20

為了弟…女大生日花2元剩21公斤 網友嘆「社會對不起妳」

2019-10-31 13:33

深圳 又見武警演習

2019-10-30 23:46

河南1銀行爆擠兌 取款排千號 當局急喊「銀行是國家的…」

2019-10-31 12:59

聯準會年內第三次降息！大陸會跟進嗎？

2019-10-31 09:15

大陸10月官方PMI創八個月新低 製造業景氣堪憂

2019-10-31 10:14

15歲少女對話諾貝爾獎得主 網友：別讓我媽看到

2019-10-31 16:44

抗議反蒙面法 港民發起萬聖節遊行

2019-10-31 09:54

我駐美副代表：陸增強對台脅迫 挑戰區域和平

2019-10-30 23:46

香港跟進降息1碼 港金管局總裁指經濟壓力相當大

2019-10-31 09:55

美中衝突影響 兩岸貿易、投資雙降

2019-10-30 23:46

港交所行政總裁：香港回歸模式有BUG

2019-10-31 13:21

林鄭月娥：自己不會休息 禮賓府可借商界招待貴賓

2019-10-31 15:47

陸工信部與三大運營商舉行儀式 大陸進入5G商用時代

2019-10-31 14:31

「雙11」打鐵趁熱 阿里計畫最快下月上市

2019-10-31 19:33

西南邊陲大觀園 一窺朱家花園當年繁盛

2019-10-31 14:33

陸黃金消費量 衰退近1成

2019-10-31 04:19

港民主派就禁蒙面法提司法覆核 高等法院今開庭

2019-10-31 11:13

海地風險高 香港赤臘角機場2050恐滅頂

2019-10-31 13:04

萬聖節反送中 港民戴面具上街

2019-10-31 21:47

青島小學生長大想去外交部…華春瑩、耿爽親筆簽名紅了

2019-10-31 16:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top