回應四中全會 陸委會：台灣民眾堅定拒絕一國兩制

2019-10-31 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／台北即時報導



中共19屆四中全會會議公報中對台部分指出，要堅定推進「祖國和平統一進程」，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一。對此，陸委會晚間回應，台灣民眾堅定拒絕「一國兩制」的信號明確，中共應認清台灣人民只認可中華民國與民主自由制度。

全會的公報提出，「堅持和完善一國兩制制度體系，推進祖國和平統一」、「一國兩制是黨領導人民實現祖國和平統一的一項重要制度，是中國特色社會主義的一個偉大創舉」。

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港澳部分，公報指「必須嚴格依照憲法和基本法」，對香港、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定，「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。

涉台部分內容為，「要堅定推進祖國和平統一進程，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣民眾福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一。」

對於中共19屆四中全會發布的會議文件，陸委會表示，公報通篇重申其在法治建設、經濟制度及社會治理等面向的既定立場、堅持黨的集中統一領導，凸顯中國共產黨面對內外部治理困局與風險的極大挑戰，以及維護其高層權力封閉的極權體制，實難有高效完善的治理變革。陸委會說，我方認為強化治理能力，關鍵在於傾聽民意及實現民主政治改革。

陸委會強調，公報重申「一國兩制」主張對港澳的重要性，但近期香港社會的反應已證明此一制度的錯誤及失敗，此外文件也提出要「健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，值予關注進一步發展。