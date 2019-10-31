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中共四中全會公報提出完善「一國兩制」 推進和平統一

2019-10-31 18:55聯合報 記者張運祥╱即時報導

中國共產黨第19屆中央委員會第四次全體會議於10月28日至31日在北京舉行，全會由中央政治局主持，中央委員會總書記習近平作重要講話。新華社在晚間發布四中全會公報。

新華社報導，全會提出，「堅持和完善『一國兩制』制度體系，推進祖國和平統一。『一國兩制』是黨領導人民實現祖國和平統一的一項重要制度，是中國特色社會主義的一個偉大創舉。必須嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。要堅定推進祖國和平統一進程，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對『台獨』、促進統一。」

全會還提出，「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總體目標是，到我們黨成立一百年時，在各方面制度更加成熟更加定型上取得明顯成效；到2035年，各方面制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化；到新中國成立一百年時，全面實現國家治理體系和治理能力現代化，使中國特色社會主義制度更加鞏固、優越性充分展現。」

報導指出，出席這次全會的有中央委員202人，候補中央委員169人。全會按照黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員馬正武、馬偉明為中央委員會委員。

全會審議並通過中共中央紀律檢查委員會關於前證監會主席劉士餘嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出給予劉士餘留黨察看二年的處分。

中共中央總書記習近平。圖／美聯社資料照　
中共中央總書記習近平。圖／美聯社資料照　
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一國兩制中共習近平
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