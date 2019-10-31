印度實施「查漠－喀什米爾重組法」陸：挑戰中國主權
2019-10-31 17:25
聯合報 記者呂佳蓉
／即時報導
針對印度於31日正式實施「查漠－喀什米爾重組法」，大陸外交部發言人耿爽表示，印度通過單方面修改國內法律和行政區劃的方式，挑戰中國主權權益，陸方對此表示強烈不滿與堅決反對。
印度31日正式實施「查漠－喀什米爾重組法」，成立「查漠－喀什米爾中央直轄區」與「拉達克中央直轄區」，並分別在斯利那加和列城舉行兩區邦長就職儀式。
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耿爽在當日例行記者會上針對媒體提問做出如上回應，他並稱，印度正式宣布成立「查漠－喀什米爾中央直轄區」與「拉達克中央直轄區」，是將部分中國領土劃入印度行政管轄範圍。這一做法也是非法、無效的，不會改變有關地區在中國實際控制下的事實，不會產生任何效力。
耿爽指出，陸方敦促印方切實尊重中方領土主權，恪守雙方達成的有關協定，以實際行動維護中印邊境地區的和平與安寧，為兩國妥善解決邊界問題創造有利條件。
耿爽表示，陸方在喀什米爾問題上的立場是一貫和明確的。這一問題是歷史遺留下來的爭議，應當根據「聯合國憲章」、相關安理會決議以及雙邊協定，以和平方式妥善解決。有關方面應通過對話協商解決有關爭議，維護地區和平穩定。
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