美英等23國「關」心維族 中國嗆：指摘無助貿談」

2019-10-31 16:36 世界日報 中國新聞組／北京31日電



中國常駐聯合國代表張軍（右）在聯合國總部接受採訪，就人權問題闡述中方立場。 新華社 分享 facebook 新疆「再教育營」問題再次成為聯合國會議焦點。美國之音報導，紐約當地時間29日聯合國大會第三委員會會議上，美英等23國呼籲中國停止拘押維吾爾族人和穆斯林，白俄羅斯等54國則支持中國在新疆反恐的成效。中國常駐聯合國代表張軍回應稱，美國指摘中國人權問題無助於中美經貿談判。外交部發言人耿爽亦稱，美英等國的人權紀錄並不光彩，「應好好反省」。

另據新華社報導，中國常駐聯合國代表張軍當天在聯合國總部接受中外媒體採訪，就人權問題闡述中方立場主張，對美國等個別國家不實指責予以有力駁斥。

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張軍稱，「很難想像」美國一邊要求達成貿易協議，一邊利用人權等問題指摘中國。張軍稱，美英等國的指摘是粗暴干涉中國內政，蓄意在聯合國挑起對抗，中方對此堅決反對、絕不接受。他反問：「有的國家手上沾滿了鮮血，有何資格在這裡指摘別人、說三道四？」

張軍強調，中國是恐怖主義的受害者。新疆採取的預防性反恐和去極端化舉措同美國、歐洲採取的反恐行動沒有本質區別，於法有據、順應民意、成效顯著，根本不是人權問題，更與宗教和種族歧視無關。

張軍表示，中方在人權問題上一貫秉持開放、透明姿態，已邀請聯合國官員、各國外交官、記者、宗教人士等1000多人參訪新疆。根據這些人的觀察，新疆的實際情況同美國等西方國家所說完全不同。我們也多次向聯合國人權高專發出邀請，並一直同聯合國方面保持著溝通。令人費解的是，美國等個別國家一邊叫嚷著要允許聯合國官員訪問新疆，一邊卻對訪問新疆的聯合國官員極力施壓和干擾。這種自相矛盾的做法，使其不可告人的政治目的昭然若揭。