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陸委會諮委：陸經濟下滑 使「融台」統戰力道減弱

2019-10-31 10:39聯合報 記者李仲維/即時報導

陸委會日前召開諮詢委員會議，主題為「大陸經濟下行對台灣可能產生之政治經濟風險」，有諮詢委員表示，大陸實際經濟情勢，較官方公布數據更為嚴峻；而大陸經濟下行，將使陸方「融台」統戰措施之力道減弱。

陸委會指出，學者在引言報告中指出，美中貿易戰衝擊，大陸經濟加速下行，引發失業、貧富差距擴大等問題，可能衝擊大陸社會穩定及中共政權穩固。而大陸經濟下行將對我國形成經濟及政治風險，政府應密切關注，適時因應。

有委員表示，若美中貿易衝突持續，大陸經濟下行，將使陸方「融台」統戰措施之力道減弱，台商、台生均可能回台，此對我方有利，但也需注意非線性發展對台灣產生的風險。此外，在美中科技戰衝擊下，陸方將積極爭取我方高科技領域人才及技術，助其發展，補足自身不足，應予關注。

部分委員指出，大陸為全球第二大經濟體，且兩岸經貿關係密切，陸方經濟下行影響我對陸出口衰退、台商在陸投資風險升高，而人民幣劇貶對台灣金融風險造成影響；在政治風險方面，陸方經濟下行、香港反送中事件等，升高社會悲觀的氣氛，陸方可能藉由激發內部民族主義，轉移社會不安情緒，如限縮台灣國際空間等施壓作為，如此將加深兩岸關係不確定性，間接降低外商來台投資誘因。

與會委員表示，政府除繼續協助台商拓展國際市場分散市場風險、審慎密注人民幣匯率風險外，也應引導回台資金投入AI等高科技創新型產業，穩固長期經濟基礎，並通盤規劃社會福利體制，降低「扈從」心理，弱化陸方對我社會、經濟的政治操作。

陸委會日前召開諮詢委員會議，主題為「大陸經濟下行對台灣可能產生之政治經濟風險」。...
陸委會日前召開諮詢委員會議，主題為「大陸經濟下行對台灣可能產生之政治經濟風險」。取自香港電台
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