刺激消費、救經濟 「香港盛宴11月」將擴大舉辦
2019-10-30 21:30
聯合報 香港特派員李春
╱香港即時報導
香港反送中運動仍未平息，香港旅遊發展局主辦的「香港盛宴11月」，不僅照常舉行，還規模擴大，只是大部分活動將在室內舉行。
「香港盛宴11月」將於11月1日至30日連展一月，是香港旅發局的推廣活動，意在向市民及旅客介紹香港多元化的美食。本月初香港旅發局基於香港政治局勢，取消原定10月31日至11月3日的第11屆香港美酒佳肴巡禮。
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香港旅發展這一活動，參與的食肆涵蓋地道街頭小食店及高端的米其林餐廳。其中有米其林三星餐廳及高級食肆以牛肉、松露等食材製作獨家嚐味菜單，亦有餐廳與手機程式商合作，預訂時可獲低至全單七折優惠。
「香港盛宴11月」今年擴大規模，參與食肆及酒商由去年的200多間增加到600間，過去活動以外來旅客為對象，今年擴大規模是希望向香港本地人提供優惠，藉此刺激本地消費。為吸引本地人，活動首次加入本地街頭美食元素，與30多間本地餐廳合推優惠。
旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興說，活動大部分都在室內進行，個別活動在戶外進行，很多街頭活動都是在白天，相信參展商已考慮香港的本地社會因素。
洪忠興說，近月單車節及美酒佳餚巡禮等活動取消，對在海外推廣活動有影響，目前可以做的推廣，將集中在鄰近香港的地區及避免已有旅遊警示的國家。至於除夕倒數及新春花車活動，目前正在籌辦，未有計畫取消，旅發局正在籌備12底的除夕倒數活動，以及明年的年初一花車巡遊，暫時無計畫取消兩項大型活動。
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