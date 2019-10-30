港議員何君堯遭撤榮譽博士 陸央視挺他：這是「榮譽」
2019-10-30 15:41
聯合報 記者呂佳蓉
/即時報導
香港立法會議員何君堯因爭議言論，被英國安格裡亞魯斯金大學褫奪榮譽博士學位，大陸官媒央視則發表評論指出，剝奪榮譽博士學位對何君堯就是一種榮譽。
何君堯日前曾以「蟑螂」形容示威者，並以帶有性別和種族歧視的言論攻擊泛民主派立法會議員毛孟靜，引發外界關注。央視評論指，何君堯被攻擊與被剝奪榮譽博士學位，不是由於其他什麼原因，而是因為旗幟鮮明的愛港愛國表態。
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評論指出，律師出身的何君堯從不掩飾立場，尤其是面對這4個多月的香港局勢，何君堯曾明確表示，香港人要認同自身的中國人身份。倘若有人在香港搞港獨與顏色革命，做一些賣國和煽動群眾去叛國的事情，都應該明確是非，與之抗爭。
評論說，何君堯說得堅決，做得乾脆，一直站在撐警第一線，堅決支持港府和警方止暴制亂，並還稱「因其旗幟鮮明的愛港愛國表態，何君堯獲無數網友的點贊力挺。」
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