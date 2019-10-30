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擔心陸委會預算遭砍？陳明通上回氣噗噗今回笑盈盈

2019-10-30 15:35聯合報 記者許依晨／台北即時報導

陸委會今天向立法院內政委員會報告109年度施政計畫以及預算案，有別於此前頻頻與在野黨立委火爆互槓，陸委會主委陳明通今天在質詢環節時全程笑臉盈人，面對多位立委尖銳提問，未動怒也未回擊，只是不斷重申政府立場，無論是誰上台質詢都把「謝謝委員指教」掛在嘴邊。這一招似乎奏效，最後，陸委會109年度預算僅被委員會凍結660萬、減列50萬；海基會也只被凍結50萬元。

陳同佳來台投案、「中共代理人」相關法案修法，爭議不斷，成為近期立委質詢官員的最熱議題。24日立法院召開臨時會議，邀請內政部長徐國勇與陸委會主委陳明通備詢，不僅徐國勇與記者互嗆，親民黨立委陳怡潔也槓上陳明通，整場氣氛火爆、劍拔駑張。

內政委員會今日審查陸委會和海基會年度預算，陳明通神情一派輕鬆，即便在野黨立委攻勢猛烈，批評「之前跳針、今天失憶」、「笑裡藏刀的魔鬼」、「你跟徐部長態度極度惡劣」，陳明通答詢皆保持笑容，以堅定語氣闡述政府態度，還表示「我今天改進很多了」。

另外，陳明通日前曾嗆北京政協、牧師管浩鳴「我勸管牧師少講兩句話，如果你有心要幫這個女的伸張正義，如果有心要讓陳同佳到台灣受審，請你少說兩句話。」對此，陳明通表示，會講出「這個女的」，是因為他不願意講出受害者的名字，他承認這樣的措辭不好，要用「受害者」較為恰當，他毫無不敬之意。

陸委會主委陳明通（右）接受質詢完畢下台時，立委黃昭順（左）遞上一包芒果乾調侃，要...
陸委會主委陳明通（右）接受質詢完畢下台時，立委黃昭順（左）遞上一包芒果乾調侃，要民進黨政府別再操弄亡國感。 記者曾原信／攝影
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陸委會今天向立法院內政委員會報告109年度施政計畫以及預算案，有別於此前頻頻與在...
陸委會今天向立法院內政委員會報告109年度施政計畫以及預算案，有別於此前頻頻與在野黨立委火爆互槓，陸委會主委陳明通今天在質詢環節時全程笑臉盈人。圖／翻攝自國會頻道
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陳明通陸委會徐國勇
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