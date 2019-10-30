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政府研議學校赴陸交流通報機制 陸批黑手伸向校園

2019-10-30 11:58聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

針對陸委會與教育部研議各級學校赴大陸交流相關通報機制，大陸國台辦發言人馬曉光表示，民進黨將阻撓、限制兩岸交流合作的黑手伸向校園，干擾與限制兩岸學校間的正常交流。

馬曉光今日在國台辦例行記者會上指出，民進黨頻頻放話，以各種說辭干擾、限制兩岸學校間的正常交流，企圖剝奪台灣師生的交流權益，繼而損害他們的利益。加強兩岸民間交流和人員往來是兩岸同胞的共同願望，也是台灣的主流民意，這是任何力量都阻擋不了，也禁錮不住的。

對於課綱去中國化一事，反對「去中國化」歷史教科書記者會在台北舉行，馬曉光則稱，民進黨政府與台獨勢力主導推出的新課綱，數典忘祖，美化殖民統治，企圖割裂兩岸的歷史和文化連接，充斥著「去中國化」的內容，不僅荼毒台灣年輕一代，更進一步破壞兩岸關係，加劇兩岸對抗，必然遭到台灣社會的強烈反對。

對於網購平台「淘寶台灣」近日正式落地台灣，有綠委稱這是陸資繞道來搶佔市場，一定要撤場，馬曉光則指，民進黨從來不把人民的利益當回事，處處斷路、挖坑、築牆，除了損害台灣同胞的利益福祉，不會有任何效果。

馬曉光表示，自2009年「雙十一」電商購物節首創以來，每年11月11日已經成為購物盛宴，也獲得台灣民眾和企業的熱烈響應和踴躍參與。此次「淘寶台灣」在台灣上線就地服務台灣民眾和企業，並在今年「雙十一」給予消費者諸多優惠，陸方樂見台灣民眾獲得實實在在的好處和利益。

政府研議各級學校赴大陸交流相關通報機制。圖／聯合報系資料照片
政府研議各級學校赴大陸交流相關通報機制。圖／聯合報系資料照片
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馬曉光民進黨淘寶
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