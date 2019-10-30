藍綠兩岸政策各有說辭 陸國台辦重申堅持九二共識

2019-10-30 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



總統大選剩下不到3個月，對於藍綠候選人的兩岸政策各有說辭，大陸國台辦發言人馬曉光表示，只有在九二共識基礎上，兩岸關係的發展才能可長可久，共創雙贏。他還稱，「台灣負責任的政治人物都應該把真實情況和道理如實告訴台灣年輕人。」

大陸國台辦上午舉行例行記者會，馬曉光表示，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整沒有分割也不容分割，這是兩岸關係的現狀。在這樣一個框架下，兩岸應該堅持「九二共識」，秉持民族情、同胞愛來推動各領域交流合作，共同平等協商解決彼此分歧和問題。

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馬曉光說，這是兩岸關係正確的相處之道。兩岸關係發展30年的歷程，從正反兩方面都提供了這樣的實例。

對於陸委會稱，香山論壇已成批美嚇台的場域，馬曉光則回應，陸委會的說法完全是一派胡言，他並稱，要糾正陸委會的錯誤說法，反對遏制台獨不是在恐嚇台灣。

馬曉光表示，大陸和台灣同屬一個中國，在「九二共識」基礎上維護兩岸關係和平發展，是台海和平穩定的保障。台獨分裂勢力及其活動才是台海和平穩定的最大威脅，反對和遏制台獨才能維護台海和平，維護亞太地區繁榮穩定，維護兩岸同胞的根本利益。

陸媒提問，目前我加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁邦誼亮紅燈，馬曉光回應稱，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，也是人心所向，大勢所趨，這個趨勢還會發展。