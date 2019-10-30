我政府感謝潘斯談話 陸批：媚態令人不齒
2019-10-30 11:32
聯合報 記者呂佳蓉
/即時報導
對於美國副總統潘斯24日的二度中國政策談話上，稱美國和台灣站在一起，我外交部對此表示感謝，大陸國台辦發言人馬曉光指出，民進黨政府挾洋自重、甘當棋子，以至於到了饑不擇食的地步，這種媚態令人不齒。
馬曉光重申，台灣問題是中國的內政，不允許外國勢力插手干涉。陸方希望美國方面切實遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要向台獨勢力發出錯誤信號，妥善處理涉台問題。
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至於美國聯邦參議院通過「台北法案」，馬曉光則指，陸方堅決反對美國通過一系列所謂的涉台法案來插手台灣問題、干涉中國內政，這一立場是嚴肅的，一貫的。台灣發展所謂的外交關係，不過是癡人說夢，是永遠不可能實現的。
馬曉光指，美國打台灣牌，民進黨政府投懷送抱、甘當棋子，最終損害的是台海地區的和平，損害的是兩岸同胞，特別是台灣同胞的利益。
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