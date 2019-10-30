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陸：對原產於美國、台灣的聚氯乙烯不再徵收反傾銷稅

2019-10-30 10:47聯合報 記者李仲維/即時報導

大陸商務部今（30）日宣布，對原產於美國、韓國、日本和台灣的進口聚氯乙烯（PVC）不再徵收反傾銷稅。

大陸商務部指出，根據《中華人民共和國反傾銷條例》第二十七條的規定，調查機關決定終止對原產於美國、韓國、日本和台灣的進口聚氯乙烯的反傾銷期終複審調查，對被調查產品所適用的反傾銷措施於9月28日終止。自9月29日起，對原產於美國、韓國、日本和台灣的進口聚氯乙烯不再徵收反傾銷稅。

圖為大陸商務部。新華社資料照片
圖為大陸商務部。新華社資料照片
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