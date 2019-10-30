崔天凱：中美關係正被烏雲壟罩

2019-10-30 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



中國大陸駐美大使崔天凱近來表示，中美關係正被罕見的烏雲壟罩，貿易戰、新冷戰、脫鉤與文明衝突的觀念甚囂，這給陸方敲響警鐘；他也提到，台灣、香港與新疆等地，無一例外都遠離美國，都屬於中國國土，並反問「為什麼在這些事關中國主權和領土完整的問題上，總有人試圖挑戰中方的底線？」

崔天凱近來在休士頓出席喬治．布希美中關係基金會舉辦的「美中關係四十年」研討會，並發表主旨演講。他表示，中美建交40年來，兩國關係取得歷史性發展，經濟緊密交融，人文交往廣泛深入，在促進世界和平與繁榮方面的共同利益與合作需求達到前所未有的水準。

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崔天凱指出，但是，中美關係正被建交以來罕見的烏雲所壟罩，這給陸方敲響警鐘，提出一個根本性問題：美國是否準備與大陸這樣一個文化和政治制度不同的大國和平共處、共同發展？對於更多快速發展的新興大國，美國又會做出什麼戰略抉擇？

崔天凱表示，無論陸方做什麼，美國總會有人拋出各種奇談怪論，妖魔化大陸成為新的政治正確，其中的偏見和雙重標準令人驚詫。

他接著解釋，大陸是國際秩序的重要參與者和貢獻者，既不退群，也不拖欠聯合國會費，更不會在世界上顛倒黑白、仗勢欺人。大陸「一帶一路」倡議有力促進了國際基建和經貿合作，帶來了各國共同發展繁榮的新機遇，「債務陷阱」謊言已被很多當事國以及美國智庫研究報告戳穿。

接著他提到台灣、香港與新疆等問題，並重申大陸絕不會在國家的核心利益上退讓，分裂中國的圖謀也絕不會得逞。