談陳同佳案 陳明通：付諸行動才能展現港府責任感

2019-10-30 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／台北即時報導



港嫌陳同佳來台投案日遲未決定，台港政府持續口水戰。香港特首林鄭月娥昨日表示，陳同佳需確保是否能受公平審訊，尚未確定何時赴台。對此，陸委會主委陳明通今日表示，這案件最核心關鍵在於港府的責任感，以及陳同佳自己的真實意願，付諸行動才能展現港府責任感。

林鄭月娥昨日出席行政會議前表示，陳同佳已經在香港完成服刑出獄，香港政府目前的角色是按他的要求，對他打算到台灣自首提供協助，港府不會高調處理，也強調並非政治操作。她又指，暫時不知道陳同佳何時到台灣，據她所知，陳同佳及家人在過去一個星期，收到很多訊息，而訊息混亂，他們需要研究及釐清，確保到台灣後會得到公平審訊。

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陳明通今日被問及與港府聯繫狀況？陳明通說，投案窗口已建立，刑事警察局跟港方保持密切聯繫，對於嫌犯交接目前進展相當順利，已在做相關準備，「進一步不能多說」。

陳明通表示，這件案子最核心關鍵在於港府的責任感，以及陳同佳自己的真實意願是什麼，剩下就是付諸行動，「付諸行動才能展現港府責任感」。