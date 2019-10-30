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黃之鋒提名無效 港大法律學者憂香港進入中國式法治

2019-10-30 09:52聯合報 記者羅印冲／即時報導

香港眾志秘書長黃之鋒參選區議會被裁定提名無效。港大法律學院首席講師張達明接受港媒訪問時說，選舉主任至今未有交代作出有關決定前，是否曾與上司或政府其他官員討論，及是否曾接觸中聯辦及港澳辦等中央機構，令人覺得決定涉及政治考慮，要求政府交代。他擔心香港逐漸進入中國式法治。

據香港電台報導，張達明並指出，其他曾提及「光復香港」等口號或過去曾有香港眾志背景的參選人，參選資格獲得確認，唯獨黃之鋒被裁定提名無效，質疑選舉主任不受法治規範及隨意地作出決定，他擔心本港逐漸進入中國式法治。

不過，本身是香港資深大律師的行會成員湯家驊表示，參選人如屬獨立參選，容易說服選舉主任政治主張已改變，但如有政黨背景，需要澄清參選時的政治理念是否與政黨有連繫，否則應該先退黨。

湯家驊認為，候選人需效忠基本法是一個積極的法律要求，香港眾志未有改變政綱上「主權在民」的立場，因此選舉主任的決定是符合法治要求。

港大法律學院首席講師張達明擔心香港逐漸進入中國式法治。取自香港經濟日報
港大法律學院首席講師張達明擔心香港逐漸進入中國式法治。取自香港經濟日報
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