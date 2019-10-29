中鋼協：鋼鐵業貿易保護主義影響仍在持續
2019-10-29 21:19
聯合報 記者張運祥
╱即時報導
中國鋼鐵工業協會29日稱，今年前三季，鋼鐵行業貿易保護主義影響仍在持續，中國鋼材出口環境將愈發嚴峻，長期影響遠沒有消除。
中新社援引中鋼協常務副會長何文波表示，今年前三季，鋼鐵行業貿易保護主義影響仍在持續。貿易保護主義抬頭拖累全球經濟增長，美國採取的保護措施可能引起其他國家更多的保護措施和報復手段，國際貿易環境變化的影響深遠，鋼材出口環境將愈發嚴峻。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
數據顯示，今年前三季，大陸鋼鐵行業進出口均有所下降。1至9月，累計出口鋼材5031萬噸，比去年同期減少267萬噸，減幅5%；累計進口鋼材875萬噸，減少122萬噸，下降12.2%。1至9月，共進口鐵礦石7.84億噸，比去年同期減少1901萬噸，下降2.4%。
何文波說，鋼鐵行業要在做好最壞打算的基礎上樹立信心，充分抓住目前的機遇期，在發展中解決存在的問題。加大自主創新力度，推動行業高質量發展；盡快掌握關鍵核心技術，培育創新發展新動能。
同時，要充分發揮企業、科研院所等各類創新主體的作用，加強科技創新體系建設，建立共創共享的利益機制，充分激發各方創新活力。堅持科技研發、標準研製和產業發展一體化推進，不斷完善鋼鐵標準化體系建設，提升中國在國際標準領域的競爭力和影響力。
留言