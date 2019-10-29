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比特幣礦業二哥嘉楠耘智赴美IPO 擬募資4億美元

2019-10-29 16:21聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

全球第二大比特幣挖礦機生產商嘉楠耘智今（29）日向美國SEC提交IPO申請文件，擬募資4億美元。招股書顯示，2019年上半年，公司在全球比特幣挖礦機市占率達21.9%，僅次於比特大陸。

據藍鯨財經報導，據披露，嘉楠耘智2019年上半年虧損人民幣3.3億元，相比2018年上半年淨利潤人民幣2.16億元，利潤年降252%；2017年及2018年全年淨利潤分別為人民幣3.75億及1.22億元，由此推算，2018年下半年，嘉楠耘智淨虧人民幣9,400萬，19年上半年虧損進一步擴大。

天眼查數據顯示，嘉楠耘智運營主體為杭州嘉楠耘智信息科技有限公司，成立於2013年4月，註冊資本人民幣3億元，法定代表人為創始人張楠賡，由嘉楠科技（香港）有限公司全資持有。2019年1月，嘉楠耘智聯合創始人劉向富退出高級管理人員備案名單。

2018年11月，嘉楠耘智赴港IPO申請失效，這並非嘉楠耘智首次在二級資本市場碰壁。2016年6月，魯億通發布公告，擬作價人民幣30.6億元收購嘉楠耘智100%股權，成為嘉楠耘智借殼上市的機會。此次資產重組三收深交所問詢函，最終流產。2017年年中，嘉楠耘智申請在新三板掛牌，半年後主動出局。

全球第二大比特幣挖礦機生產商嘉楠耘智今（29）日向美國SEC提交IPO申請文件，...
全球第二大比特幣挖礦機生產商嘉楠耘智今（29）日向美國SEC提交IPO申請文件，擬募資4億美元。照片／百度圖庫
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