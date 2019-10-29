親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

K董駕星宇新機抵台 張國煒憑什麼成為台灣最夯網紅董事長？

改寫歷史新高！台積電股價衝298.5元新高 市值7.74兆元

吳忌寒奪回比特大陸控制權 解除詹克團一切職務

2019-10-29 15:35聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

全球最大礦機生產商「比特大陸」發生重大人事震動，創始人吳忌寒以比特大陸集團董事會主席、北京比特大陸科技有限公司法定代表人今（29）日向全體員工發送郵件，宣布解除詹克團在比特大陸的一切職務，即刻生效。

財新網報導，今下午，比特大陸召開全體員工大會再次宣布吳忌寒此決定。同時也表示，比特大陸任何員工不得再執行詹克團的指令，不得參加詹克團召集的會議，如有違反，公司將視情節輕重考慮解除勞動合約；對公司經濟利益造成損害的，公司將依法追究民事或刑事責任。

10月28日，比特大陸董事長詹克團卸任比特大陸法定代表人，由比特大陸聯合創始人吳忌寒接任。詹克團同時也卸任執行董事。就在同一日，詹克團代表比特大陸在深圳舉行第三代智慧服務器SA5的發布會。

比特大陸的營運主體為北京比特大陸科技有限公司，成立於2013年10月，註冊資本約人民幣1,111.11萬元，經營範圍包括計算機軟硬體技術開發、技術服務、技術咨詢等，由Bitmain Technologies Limited全資持股。

據比特大陸前員工指出，此前吳忌寒較多負責關於對外業務接洽、比特大陸礦機事業部、比特幣現金等業務，而詹克團更多負責技術方面業務，如AI 部門算豐晶片的研發、礦機晶片研發等。

比特大陸董事長詹克團卸任比特大陸法定代表人，由比特大陸聯合創始人吳忌寒接任。照片...
比特大陸董事長詹克團卸任比特大陸法定代表人，由比特大陸聯合創始人吳忌寒接任。照片／界面新聞
分享
比特大陸董事長詹克團（左）卸任比特大陸法定代表人，由比特大陸聯合創始人吳忌寒（右...
比特大陸董事長詹克團（左）卸任比特大陸法定代表人，由比特大陸聯合創始人吳忌寒（右）接任。照片／百度圖庫
分享

北京人民幣比特幣
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

李嘉誠基金會捐款8億元 挺港中小餐飲業

2019-10-29 15:34

影／美的置業貴陽垮塌事故 8人身亡

2019-10-29 11:43

陸書法協會副主席落馬 曾被舉報「賣字斂財」

2019-10-29 09:39

四中全會 中共新變局 穩定發展成關鍵

2019-10-28 23:50

四中全會 定調中共治理藍圖

2019-10-28 23:50

四中全會登場 貿易戰、香港問題聚焦

2019-10-28 23:30

澎湖爭取小三通2.0版 賴峰偉：直航才能帶動觀光

2019-10-28 20:07

中共四中全會今起召開 港媒指有異議人士被上門監視

2019-10-28 12:05

習近平提重視區塊鏈後 概念股全線開紅盤

2019-10-28 09:59

四中全會登場 中共黨媒：絕不走西方化、資本主義化

2019-10-28 09:41

曾在「十一閱兵」飛行表演 3共軍飛行員撞山亡

2019-10-28 09:30

中國專利敲詐第一案：維權與敲詐的一線之隔

2019-10-28 08:51

習近平大考 四中全會今登場

2019-10-28 01:03

澎湖無小三通之實 陸委會：盡力配合縣府兩岸運輸需求

2019-10-27 21:41

中使館前長跪維權…逾200中國公民赴馬來西亞淚控遭詐騙

2019-10-27 14:38

王岐山會日本天皇 外訪首穿新「中式服裝」成焦點

2019-10-27 14:36

要學生看中國愛國片《我的祖國》寫心得 加國中學惹議

2019-10-27 14:32

習近平提區塊鏈 分析為虛擬貨幣炒作消毒

2019-10-27 12:14

影／中共外長王毅怒嗆潘斯演講：一派胡言

2019-10-27 10:59

中共四中全會前 又兩將軍落馬

2019-10-27 00:21

雙邊關係回溫 王毅要求日本在台灣問題上不能含糊

2019-10-26 21:45

今日新疆明日台灣 古力巴哈：勿寄希望於中共

2019-10-26 18:38

新疆再教育營受害者首度來台發聲 籲正視威脅

2019-10-26 18:36

港警水炮車噴汙清真寺 林鄭今早到訪致歉

2019-10-21 12:25

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

陸駐港公署回應美眾議院：美打香港牌不會得逞

2019-10-16 09:18

中原主席施永青：中產移民生意增 台灣馬來西亞為主

2019-10-10 11:34

NBA挺港掀波 陸暴怒封殺火箭

2019-10-08 00:05

醫管局稱昨日衝突共31人送醫 3人情況嚴重

2019-10-05 09:49

香港旅發局取消舉辦「香港單車節」和「美酒佳肴巡禮」

2019-10-03 21:02
看更多

熱門文章

員工不到百人 這家高鐵卻日賺億元…靠山說出來嚇死人

2019-10-29 11:00

新加坡看香港／星第一夫人：港人應自思在中國的角色

2019-10-28 16:48

大陸最帥流浪漢「犀利哥」 9年後慘況曝光...

2019-10-29 11:28

花3000元請同車78名消防員喝飲料 暖心男默默離開

2019-10-28 16:40

言論惹議 港建制派議員何君堯遭英國大學褫奪學位

2019-10-29 09:54

737-800改裝貨機需求強烈 波音將在廣州啟動生產線

2019-10-28 17:51

澎湖爭取小三通2.0版 賴峰偉：直航才能帶動觀光

2019-10-28 20:07

微信裡抱怨化肥含量不夠 內蒙古村民被行拘8日

2019-10-28 20:40

廣西大藤峽 實現大江截流

2019-10-29 01:24

暴力阻採訪 香港警媒衝突升溫

2019-10-28 23:50

四中全會 定調中共治理藍圖

2019-10-28 23:50

騰訊被納入電信業務經營不良名單

2019-10-29 11:55

林鄭月娥稱不掌握陳同佳何時赴台 強調不涉政治操作

2019-10-29 10:27

香港眾志秘書長黃之鋒 被裁定參選提名無效

2019-10-29 11:26

蒙面法後...港新規「起底禁令」：禁披露警員家屬個資

2019-10-29 11:04

陸書法協會副主席落馬 曾被舉報「賣字斂財」

2019-10-29 09:39

影／美的置業貴陽垮塌事故 8人身亡

2019-10-29 11:43

四中全會登場 貿易戰、香港問題聚焦

2019-10-28 23:30

屢傳額外裁1萬人 滙控CEO祈耀年：只是市場傳聞

2019-10-28 16:52

提名資格無效 黃之鋒質疑政治篩選：想殺一儆百

2019-10-29 14:12

比特大陸董座詹克團被解僱 BCH急升11%

2019-10-29 15:45

黃之鋒參選資格遭取消 民進黨深表遺憾

2019-10-29 15:14

四中全會 中共新變局 穩定發展成關鍵

2019-10-28 23:50

小尖兵 首架4座電動飛機首航

2019-10-29 01:23

富邦華一銀、上海銀 簽戰略合作協議

2019-10-29 01:23

廈航泉州首飛克拉克

2019-10-29 01:24

香港示威衝擊 第三季經濟將負成長

2019-10-28 23:50

香港第3季經濟將技術性衰退 明年恐負成長

2019-10-29 10:41

美艦巡黃海 中萬噸級海警船近距離監視

2019-10-29 12:30

徐台兩岸峰會 建新經濟平台

2019-10-28 23:30

外媒指或遭北京撤職 林鄭回批：別有用心的謠言

2019-10-29 10:38

北京瞭望／南江脫貧啟示錄

2019-10-28 23:30

貴陽在建地下停車場倒塌 釀8死2傷

2019-10-29 10:09

中興通訊前3季淨利增156% 全年估虧轉盈 股價升

2019-10-29 10:28

香港反送中運動波及婚禮 過半受不同程度影響

2019-10-28 16:46

沿岸秋旱 長江委啟動Ⅳ級災防

2019-10-29 01:24

自然受孕產「天賜」愛女 山東67歲婦已有奶水哺育

2019-10-29 12:34

吳忌寒奪回比特大陸控制權 解除詹克團一切職務

2019-10-29 15:35

人行連2日不開展逆回購 今淨回籠1.09兆元

2019-10-29 10:09

徐台兩岸金龍湖峰會 今登場

2019-10-29 08:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top