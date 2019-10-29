吳忌寒奪回比特大陸控制權 解除詹克團一切職務

2019-10-29 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



全球最大礦機生產商「比特大陸」發生重大人事震動，創始人吳忌寒以比特大陸集團董事會主席、北京比特大陸科技有限公司法定代表人今（29）日向全體員工發送郵件，宣布解除詹克團在比特大陸的一切職務，即刻生效。

財新網報導，今下午，比特大陸召開全體員工大會再次宣布吳忌寒此決定。同時也表示，比特大陸任何員工不得再執行詹克團的指令，不得參加詹克團召集的會議，如有違反，公司將視情節輕重考慮解除勞動合約；對公司經濟利益造成損害的，公司將依法追究民事或刑事責任。

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10月28日，比特大陸董事長詹克團卸任比特大陸法定代表人，由比特大陸聯合創始人吳忌寒接任。詹克團同時也卸任執行董事。就在同一日，詹克團代表比特大陸在深圳舉行第三代智慧服務器SA5的發布會。

比特大陸的營運主體為北京比特大陸科技有限公司，成立於2013年10月，註冊資本約人民幣1,111.11萬元，經營範圍包括計算機軟硬體技術開發、技術服務、技術咨詢等，由Bitmain Technologies Limited全資持股。